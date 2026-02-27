قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

تفعيل رابط النماذج الاسترشادية لإمتحانات الثانوية العامة 2026 غداً ..والحل بقناة مدرستنا

النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة
النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، طرح النماذج الاسترشادية لـ امتحانات  الثانوية العامة 2026 ، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي بداية من مساء غداً السبت

جاء ذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها : أن الهدف من طرح النماذج الاسترشادية ل امتحانات الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم ، هو توفير الفرصة لأبنائنا الطلاب للتدريب والاستعداد الأمثل لامتحانات الثانوية العامة.

10 نماذج استرشادية لكل مادة 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن إجمالي عدد النماذج الاسترشادية ل امتحانات الثانوية العامة 2026 المطروحة عبر موقعها الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يصل إلى 10 نماذج استرشادية لكل مادة

رابط النماذج الاسترشادية ل امتحانات الثانوية العامة 2026 

ويمكن الان الدخول على رابط النماذج الاسترشادية ل امتحانات الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم عبر الرابط التالي الذي سيكون متاحا بداية من مساء الغد السبت:
https://ellibrary.moe.gov.eg/ 

طرح النماذج الاسترشادية مستمر حتى مايو المقبل

وفي هذا الإطار، تشير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أنه سيتم اتاحة نموذج استرشادي لكل مادة بالتتابع على موقع وزارة التربية والتعليم يوميا في تمام الساعة ٩ مساء ، وفقا للجداول المعلنة والتي تمتد حتى شهر مايو المقبل

إتاحة حل النماذج الاسترشادية عبر قناة "مدرستا ٣" 

 بالتوازي مع إتاحة حل النماذج عبر قناة "مدرستا ٣" عبر سلسلة من الحلقات التي سيتم إذاعتها يوميا في تمام الساعة العاشرة مساء على أن تكون الإعادة في تمام الساعة ١٢ ظهر اليوم التالي.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذه الخطوة تستهدف مساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي وتدريبهم بشكل جيد على أسلوب الامتحانات، معربة عن خالص الأمنيات لهم بالسداد والتوفيق.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة 2026 امتحانات الثانوية العامة النماذج الاسترشادية

