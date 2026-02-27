قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الولايات المتحدة تسمح لبعض موظفي سفارتها وعائلاتهم بمغادرة من إسرائيل

محمود نوفل

ذكرت تقارير إعلامية نقلا عن ‏سفارة واشنطن في تل أبيب أن الولايات المتحدة سمحت بمغادرة بعض موظفي سفارتها وعائلاتهم من إسرائيل بسبب المخاطر الأمنية.

يأتي ذلك بالتزامن مع ما الليلة الماضية من وصول 14 طائرة تزويد بالوقود أمريكية إلى إسرائيل.


كما وصلت حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد وصلت إلى الأراضي المحتلة، في خطوة تعكس تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة وسط تصاعد التوترات الإقليمية.

وتعد «جيرالد فورد» أحدث وأكبر حاملة طائرات في الأسطول الأمريكي، وينظر إلى انتشارها في شرق المتوسط على أنه رسالة دعم واضحة لحلفاء واشنطن، ورسالة ردع في مواجهة أي تصعيد محتمل.

سياق إقليمي متوتر
يأتي وصول الحاملة في ظل توترات متصاعدة في الشرق الأوسط، سواء على الجبهة اللبنانية أو في سياق المواجهة غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى استمرار العمليات العسكرية في المنطقة.

وترافق عادة حاملات الطائرات الأمريكية مجموعة قتالية تضم مدمرات وسفن دعم وغواصات، ما يعزز من القدرات الدفاعية والهجومية للقوات المنتشرة.

حتى الآن، لم تصدر تفاصيل إضافية بشأن مدة بقاء الحاملة أو طبيعة المهام التي ستتولاها خلال وجودها قبالة السواحل الإسرائيلية

