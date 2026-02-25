سفارة أمريكا بإسرائيل تبدأ تقديم خدماتها القنصلية في إحدى مستوطنات الضفة

تبدأ السفارة الأمريكية في مدينة القدس المحتلة يوم الجمعة المقبل تقديم خدمات قنصلية لمواطنيها في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، في خطوة هي الأولى من نوعها.

وبحسب الإعلان الصادر عن السفارة الأمريكية؛ فأن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها "للوصول إلى جميع الأمريكيين".

وقالت السفارة الأمريكية: إن موظفي الشؤون القنصلية سيبدأون تقديم خدمات جوازات السفر الاعتيادية في مستوطنة إفرات جنوبي القدس الجمعة 27 فبراير الجاري، على أن تتبع ذلك زيارات ميدانية مخطط لها خلال الشهرين المقبلين بما في ذلك في مستوطنة "بيتار عيليت"، قرب بيت لحم جنوبي الضفة.

وتعليقا على هذه الخطوة، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن "هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها السفارة مثل هذه الخدمات في المستوطنات، بعد أن بدأت مؤخرا بتقديم خدمات مماثلة في مدن فلسطينية بالضفة الغربية، بما فيها رام الله وترمسعيا".

ويعتبر المجتمع الدولي والأمم المتحدة الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية، أراض فلسطينية محتلة، والاستيطان الإسرائيلي فيها “غير قانوني” وفقا للقانون الدولي.