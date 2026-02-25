زلزال يضرب العاصمة الأفغانية كابل

أفادت تقارير إعلامية بأنه تم تسجيل زلزال ضرب العاصمة الأفغانية كابل منذ قليل دون الإفصاح عن درجة الزلزال او حتي مركزة.

ولاحقا ؛ ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر محافظة يويلي في ولاية بايينغولين المنغولية ذاتية الحكم بمنطقة شينجيانج الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين، بحسب وسائل إعلام صينية.



وأفاد المركز الصيني لشبكات الزلازل بأن الزلزال ضرب المنطقة المذكورة، في الساعة 12:12 ظهر يوم الاثنين (بتوقيت بكين).

وتم رصد مركز الزلزال على عمق 15 كيلومترا، عند ملتقى دائرة عرض 40.88 درجة شمالا وخط طول 84.17 درجة شرقا، بحسب المركز.