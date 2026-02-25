مي عمر تنعى والدها بكلمات مؤثرة وتكشف موعد ومكان الجنازة

نعت الفنانة مى عمر، والدها عمر بدر أبو هانى، الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم، كاشفة عن تفاصيل موعد ومكان الجنازة.

وكتب مي عمر عبر فيسبوك: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى والدي الغالي (عمر بدر أبو هاني) الذي وافته المنية اليوم، اسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته.



و تابع :صلاة الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد اليوم بعد صلاة العصر أرجو منكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وكشف المخرج محمد سامي، عن موعد صلاة الجنازة على والد زوجته الفنانة مي عمر، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال محمد سامي : صلاة الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة العصر.

ونشر المخرج محمد سامي تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيه وفاة والد زوجته مي عمر.

وقال محمد سامي : إنا لله وإنا إليه راجعون، والد زوجتى ( عمر بدر أبو هانى) في ذمة الله ، نسألكم الفاتحة و الدعاء ، و أشهد الله أنه كان رجل محترم مهذب طيب القلب ، لما أرى منه إلا الخير و الحب.