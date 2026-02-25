خالص عزائي لأختي وزميلتي.. أحمد مجدي ينعى والد مي عمر

نعى الفنان أحمد مجدي، والد الفنانة مي عمر ، “عمر بدر أبو هاني” الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم.

وكتب أحمد مجدي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: إنا لله وإنا إليه راجعون خالص عزائي لأختي وزميلتي الفنانة مي عمر في وفاة والدها السيد الفاضل الأستاذ عمر بدر أبو هاني.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

وكشف المخرج محمد سامي عن موعد صلاة الجنازة على والد زوجته الفنانة مي عمر وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال محمد سامي : صلاة الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة العصر.

ونشر المخرج محمد سامي تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيه وفاة والد زوجته مي عمر.

وقال محمد سامي : إن لله وإن إليه راجعون، والد زوجتى ( عمر بدر أبو هانى) في ذمة الله ، نسألكم الفاتحة و الدعاء ، و أشهد الله أنه كان رجل محترم مهذب طيب القلب ، لما أرى منه إلا الخير و الحب.

وتقدم الفنانة مي عمر مسلسل الست موناليزا، من بطولة أحمد مجدي، سوسن بدر، حازم إيهاب، إنجي المقدم، شيماء سيف، سلوى محمد علي، مصطفى عماد، محمود عزب، محمد محمود، جوري بكر، وذلك تحت قيادة المؤلف محمد سيد بشير، والمخرج محمد علي.