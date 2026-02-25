قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محامي فرد الأمن: رجل الأعمال استغل نفوذه.. وموكلي حرص على ضبط النفس بسبب توفير قوت أطفاله
دعاء اليوم السابع من رمضان.. ردد أفضل 50 دعوة تقضي لك 1000 حاجة وتزيد الأرزاق
درة لـ صدى البلد: أرفض الظهور في برامج المقالب
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية
وزارة المالية: 98% من المواطنين يستفيدون من إعفاء الضريبة على العقارات
في الذكرى الـ١٠٨٦ لتأسيسه.. محافظ الشرقية يشارك في الاحتفال باليوم السنوي للجامع الأزهر
برشلونة يضع عمر مرموش كخيار بديل بجانب ألفاريز وهالاند في الصيف المقبل
بعد مأساة غرق الطلاب في شاطئ أبو تلات.. تأييد حبس رئيس أكاديمية وهمية 3 سنوات
تأجيل محاكمة إعلامي متهم بسب وقذف الفنانة بدرية طلبة لجلسة 25 مارس
أستراليا تدرس منع دخول إسرائيلي لتحريضه على إبادة الفلسطينيين بغزة
ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث
هامة وتاريخية.. رئيس وزراء الهند يزور الأراضي المحتلة
فن وثقافة

خالص عزائي لأختي وزميلتي.. أحمد مجدي ينعى والد مي عمر

أحمد مجدي
أحمد مجدي
ميرنا محمود

نعى الفنان أحمد مجدي، والد الفنانة مي عمر ، “عمر بدر أبو هاني” الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم.

وكتب أحمد مجدي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: إنا لله وإنا إليه راجعون خالص عزائي لأختي وزميلتي الفنانة مي عمر في وفاة والدها السيد الفاضل الأستاذ عمر بدر أبو هاني.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

وكشف المخرج محمد سامي عن موعد صلاة الجنازة على والد زوجته الفنانة مي عمر وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال محمد سامي : صلاة الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة العصر.

ونشر المخرج محمد سامي تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيه وفاة والد زوجته مي عمر.

وقال محمد سامي : إن لله وإن إليه راجعون،  والد زوجتى ( عمر بدر أبو هانى) في ذمة الله ، نسألكم الفاتحة و الدعاء ، و أشهد الله أنه كان رجل محترم مهذب طيب القلب ، لما أرى منه إلا الخير و الحب.

وتقدم الفنانة مي عمر مسلسل الست موناليزا، من بطولة أحمد مجدي، سوسن بدر، حازم إيهاب، إنجي المقدم، شيماء سيف، سلوى محمد علي، مصطفى عماد، محمود عزب، محمد محمود، جوري بكر، وذلك تحت قيادة المؤلف محمد سيد بشير، والمخرج محمد علي.

مي عمر والد مي عمر وفاه والد مي عمر احمد مجدي

الدواجن والبيض

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع

صورة ضحية بورسعيد

حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد

الطفل محمد

مأساة طفل العلمين .. 12 يومًا في عرض البحر بين رواية الأسرة وتساؤلات الإنقاذ بعد رصده متجهًا نحو مارينا

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

الإعلامية ياسمين الخطيب

تورّم مُفاجئ يتحوّل إلى جراحة عاجلة.. ماذا حدث لإعلامية شهيرة في ثالث أيام رمضان؟

كريم الدبيس

حسبنا الله ونعم الوكيل .. كريم الدبيس يُعلّق على أحداث مباراة سيراميكا والإسماعيلي

ياسمين الخطيب

جراحة دقيقة .. ياسمين الخطيب تعلن إصابتها بعدوى بكتيرية في أنسجة بشرة الوجه

طيران الرياض

بعد زيارة الرئيس السيسي.. طيران الرياض يُعلن: القاهرة ثاني وجهاتنا الإقليمية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية

في الذكرى الـ١٠٨٦ لتأسيسه.. محافظ الشرقية يشارك في الاحتفال باليوم السنوي للجامع الأزهر

أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام.. تجنبها ليحب طفلك العبادة

وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

سيدة تعتدي على سائق توك توك في المنوفية

سيدة تتعدى على سائق توك توك بآلة حادة أثناء سيرها في المنوفية.. والأمن يفحص الفيديو

وزير الدفاع يشارك مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الإفطار

وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات

صورة تعبيرية

فأر ينقذ صديقه بطريقة مُذهلة تشبه الإنعاش القلبي الرئوي.. مشهد نادر يهز مواقع التواصل |فيديو

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

