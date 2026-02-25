موعد آذان المغرب 7 رمضان في القاهرة والجيزة وأسوان وباقي المحافظات

موعد أذان المغرب.. يبحث كل يوم الكثير من المسلمين عن موعد أذان المغرب لمعرفة موعد الإفطار ومدة ساعات الصوم فى 7 رمضان.
وأصبح اليوم، الأربعاء 25 فبراير 7 رمضان، موعد أذان المغرب محل بحث الكثيرين على محرك البحث العالمي جوجل، وذلك يوم 7 رمضان، لذا يقدم موقع “صدى البلد” موعد أذان المغرب فى القاهرة والجيزة وأسوان وباقي المحافظات.
ويحين موعد أذان المغرب ف القاهرة فى تمام الساعة 5:50.
موعد أذان العصر: 3:23 مساءً.
- موعد أذان العشاء: 7:07 مساءً
موعد اذان المغرب في المحافظات
موعد أذان المغرب فى الجيزة 5:51.
موعد اذان المغرب في الإسكندرية 5:55.
موعد أذان المغرب فى أسوان 5:49.
موعد اذان المغرب في الواحات 6:02.
موعد اذان المغرب في البحر الأحمر 5:44.
إمساكية رمضان
8 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:50 صباحًا.
- موعد أذان الفجر: 5:00 صباحًا.
- موعد الشروق: 6:26 صباحًا.
- موعد أذان الظهر: 12:08 مساءً.
- موعد أذان العصر: 3:23 مساءً.
- موعد أذان المغرب: 5:50 مساءً.
- موعد أذان العشاء: 7:08 مساءً.
9 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:49 صباحًا.
- موعد أذان الفجر: 4:59 صباحًا.
- موعد الشروق: 6:25 صباحًا.
- موعد أذان الظهر: 12:08 مساءً.
- موعد أذان العصر: 3:24 مساءً.
- موعد أذان المغرب: 5:51 مساءً.
- موعد أذان العشاء: 7:08 مساءً.
10 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:48 صباحًا.
- موعد أذان الفجر: 4:58 صباحًا.
- موعد الشروق: 6:24 صباحًا.
- موعد أذان الظهر: 12:08 مساءً.
- موعد أذان العصر: 3:24 مساءً.
- موعد أذان المغرب: 5:52 مساءً.
- موعد أذان العشاء: 7:09 مساءً.
11 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:47 صباحًا.
- موعد أذان الفجر: 4:57 صباحًا.
- موعد الشروق: 6:23 صباحًا.
- موعد أذان الظهر: 12:08 مساءً.
- موعد أذان العصر: 3:25 مساءً.
- موعد أذان المغرب: 5:52 مساءً.
- موعد أذان العشاء: 7:10 مساءً.
12 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:46 صباحًا.
- موعد أذان الفجر: 4:56 صباحًا.
- موعد الشروق: 6:22 صباحًا.
- موعد أذان الظهر: 12:08 مساءً.
- موعد أذان العصر: 3:25 مساءً.
- موعد أذان المغرب: 5:53 مساءً.
- موعد أذان العشاء: 7:10 مساءً.
13 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:45 صباحًا.
- موعد أذان الفجر: 4:55 صباحًا.
- موعد الشروق: 6:21 صباحًا.
- موعد أذان الظهر: 12:07 مساءً.
- موعد أذان العصر: 3:25 مساءً.
- موعد أذان المغرب: 5:54 مساءً.
- موعد أذان العشاء: 7:11 مساءً.
14 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:44 صباحًا.
- موعد أذان الفجر: 4:54 صباحًا.
- موعد الشروق: 6:20 صباحًا.
- موعد أذان الظهر: 12:07 مساءً.
- موعد أذان العصر: 3:26 مساءً.
- موعد أذان المغرب: 5:55 مساءً.
- موعد أذان العشاء: 7:12 مساءً.
15 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:43 صباحًا.
- موعد أذان الفجر: 4:53 صباحًا.
- موعد الشروق: 6:19 مساءً.
- موعد أذان الظهر: 12:07 مساءً.
- موعد أذان العصر: 3:26 مساءً.
- موعد أذان المغرب: 5:55 مساءً.
- موعد أذان العشاء: 7:12 مساءً.
16 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:42 صباحًا.
- موعد أذان الفجر: 4:52 صباحًا.
- موعد الشروق: 6:18 صباحًا.
- موعد أذان الظهر: 12:07 مساءً.
- موعد أذان العصر: 3:26 مساءً.
- موعد أذان المغرب: 5:56 مساءً.
- موعد أذان العشاء: 7:13 مساءً.
17 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:40 صباحًا.
- موعد أذان الفجر: 4:50 صباحًا.
- موعد الشروق: 6:17 صباحًا.
- موعد أذان الظهر: 12:06 مساءً.
- موعد أذان العصر: 3:27 مساءً.
- موعد أذان المغرب: 5:57 مساءً.
- موعد أذان العشاء: 7:14 مساءً.
18 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:39 صباحًا.
- موعد أذان الفجر: 4:49 صباحًا.
- موعد الشروق: 6:16 صباحًا.
- موعد أذان الظهر: 12:06 مساءً.
- موعد أذان العصر: 3:27 مساءً.
- موعد أذان المغرب: 5:57 مساءً.
- موعد أذان العشاء: 7:14 مساءً.
19 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:38 صباحًا.
- موعد أذان الفجر: 4:48 صباحًا.
- موعد الشروق: 6:15 صباحًا.
- موعد أذان الظهر: 12:06 مساءً.
- موعد أذان العصر: 3:27 مساءً.
- موعد أذان المغرب: 5:58 مساءً.
- موعد أذان العشاء: 7:15 مساءً.
20 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:37 صباحًا.
- موعد أذان الفجر: 4:47 صباحًا.
- موعد الشروق: 6:13 صباحًا.
- موعد أذان الظهر: 12:06 مساءً.
- موعد أذان العصر: 3:27 مساءً.
- موعد أذان المغرب: 5:59 مساءً.
- موعد أذان العشاء: 7:16 مساءً.
21 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:36 صباحًا.
- موعد أذان الفجر: 4:46 صباحًا.
- موعد الشروق: 6:12 صباحًا.
- موعد أذان الظهر: 12:06 مساءً.
- موعد أذان العصر: 3:28 مساءً.
- موعد أذان المغرب: 5:59 مساءً.
- موعد أذان العشاء: 7:16 مساءً.
22 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:35 صباحًا.
- موعد أذان الفجر: 4:45 صباحًا.
- موعد الشروق: 6:11 صباحًا.
- موعد أذان الظهر: 12:05 مساءً.
- موعد أذان العصر: 3:28 مساءً.
- موعد أذان المغرب: 6:00 مساءً.
- موعد أذان العشاء: 7:17 مساءً.
23 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:33 صباحًا.
- موعد أذان الفجر: 4:43 صباحًا.
- موعد الشروق: 6:10 صباحًا.
- موعد أذان الظهر: 12:05 مساءً.
- موعد أذان العصر: 3:28 مساءً.
- موعد أذان المغرب: 6:01 مساءً.
- موعد أذان العشاء: 7:18 مساءً.
24 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:32 صباحًا.
- موعد أذان الفجر: 4:42 صباحًا.
- موعد الشروق: 6:09 صباحًا.
- موعد أذان الظهر: 12:05 مساءً.
- موعد أذان العصر: 3:28 مساءً.
- موعد أذان المغرب: 6:01 مساءً.
- موعد أذان العشاء: 7:18 مساءً.
25 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:31 صباحًا.
- موعد أذان الفجر: 4:41 صباحًا.
- موعد الشروق: 6:08 صباحًا.
- موعد أذان الظهر: 12:04 مساءً.
- موعد أذان العصر: 3:29 مساءً.
- موعد أذان المغرب: 6:02 مساءً.
- موعد أذان العشاء: 7:19 مساءً.
26 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:30 صباحًا.
- موعد أذان الفجر: 4:40 صباحًا.
- موعد الشروق: 6:06 صباحًا.
- موعد أذان الظهر: 12:04 مساءً.
- موعد أذان العصر: 3:29 مساءً.
- موعد أذان المغرب: 6:03 مساءً.
- موعد أذان العشاء: 7:20 مساءً.
27 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:29 صباحًا.
- موعد أذان الفجر: 4:39 صباحًا.
- موعد الشروق: 6:05 صباحًا.
- موعد أذان الظهر: 12:04 مساءً.
- موعد أذان العصر: 3:29 مساءً.
- موعد أذان المغرب: 6:03 مساءً.
- موعد أذان العشاء: 7:20 مساءً.
28 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:27 صباحًا.
- موعد أذان الفجر: 4:37 صباحًا.
- موعد الشروق: 6:04 صباحًا.
- موعد أذان الظهر: 12:04 مساءً.
- موعد أذان العصر: 3:29 مساءً.
- موعد أذان المغرب: 6:04 مساءً.
- موعد أذان العشاء: 7:21 مساءً.
29 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:26 صباحًا.
- موعد أذان الفجر: 4:36 صباحًا.
- موعد الشروق: 6:03 صباحًا.
- موعد أذان الظهر: 12:03 مساءً.
- موعد أذان العصر: 3:29 مساءً.
- موعد أذان المغرب: 6:04 مساءً.
- موعد أذان العشاء: 7:22 مساءً.
30 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:25 صباحًا.
- موعد أذان الفجر: 4:35 صباحًا.
- موعد الشروق: 6:02 صباحًا.
- موعد أذان الظهر: 12:03 مساءً.
- موعد أذان العصر: 3:29 مساءً.
- موعد أذان المغرب: 6:05 مساءً.
- موعد أذان العشاء: 7:22 مساءً.