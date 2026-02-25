أبطال مسلسل الست موناليزا يشاركون في جنازة والد مي عمر

حرص الفنان احمد مجدي وحازم ايهاب علي علي المشاركة في جنازة والد الفنانة مي عمر الذي توفي صباح اليوم.



نعت الفنانة مى عمر، والدها عمر بدر أبو هانى، الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم، كاشفة عن تفاصيل موعد ومكان الجنازة.

وكتبت مي عمر عبر فيسبوك: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى والدي الغالي (عمر بدر أبو هاني) الذي وافته المنية اليوم، اسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته.



وتابعت: صلاة الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد اليوم بعد صلاة العصر أرجو منكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

ريم سامي أول الحضور .. وصول جثمان والد مي عمر لمسجد الشرطة بالشيخ زايد