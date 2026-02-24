هنفطر ايه النهاردة.. صدور بط متشوحة بالبرتقال وشوربة فريك وكنافة بالكريمة بدون فرن

هنفطر إيه النهاردة .. يتكرر هذا السؤال بشكل يوميا داخل البيوت العربية والمصرية طوال شهر رمضان لذا نقدم لكم في موقع صدى البلد قائمة إفطار شهية متنوعة مع شرح خطوات تحضيرها.

صدور بط بالبرتقال



طريقة عمل صدور بط بالبرتقال من خلال خطوات الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير

1 صدور بط

2 فص ثوم

2 ملعقة صغيرة زنجبيل مبشور

3/4 كوب عصير برتقال

ملعقة كبيرة بشر برتقال

1 ملعقة كبيرة زبدة

1/4 ملعقة صغيرة قرنفل مطحون

1/4 ملعقة صغيرة قرفة مطحون

ملح

فلفل اسود

طريقة عمل بط بالبرتقال

شرحي جلد صدور البط بالسكين على شكل معينات

سخني طاسة على النار وضعي فيها صدور البط الجلد من الأسفل حتى يتحمر جيدا الجلد.



ارفعي الصدور عن النار ورشي عليها الملح و الفلفل و نضعها بالفرن الجلد للأعلى على درجة حرارة 200 لمدة 35 دقيقة.

في طاسة أخرى سيحي الزبدة مع ملعقة واحدة من دهن البط و حمري بها الثوم و الزنجبيل قليلا ثم ضيفي القرفة و القرنفل و بشر البرتقال و عصير البرتقال وانتظرى على نار هادئة حتى تتكثف ثم رشي عليها الملح و الفلفل الاسود.

ضعي صدور البط في طبق وضيفي عليها صوص البرتقال و قدميها مع الأرز.

شوربة الفريك

نعرض لكم طريقة عمل شوربة الفريك بمذاق شهي من خلال خطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير

فريك منقوع

بصل أبيض مفروم

مكعبات مرق خضار

جزر

طماطم

ورق لورا

جبهان

مستكة

سمن

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل شوربة الفريك

شوحي المستكة والحبهان وورق اللورا في حلة بها سمنة ثم ضعي البصل ومكعبات المرقة والجزر والطماطم والملح والفلفل الأسود.

أضيفي الفريك والماء على الشوربة واتركيها حتى تمام النضج وقدميها ساخنة وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الكنافة بالكريمة بدون فرن

نعرض لكم طريقة عمل الكنافة بالكريمة بدون فرن من خلال خطوات الشيف ساندرا.

مقادير الكنافة بالكريمة

½ كوب كنافة مفتتة ومحمصة في طاسة

2 كوب حليب

4 ملعقة كبيرة نشا

6 ملعقة كبيرة سكر

ملعقة صغيرة فانيليا

أكواب بلاستيك

طريقة عمل الكنافة بالكريمة بدون فرن بطريقة ساندرا

رص يطبقة الكنافة في الأكواب

واخلطي مكونات الكريمة على البارد ثم ضعي على النار مع التقليب من حين لآخر حتى يغلظ القوام.

ضعي طبقة من الكريمة على الوجه واتركيها لتبرد تماما.