قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد ادعائه تدمير النووي .. كيف يبرر ترامب ضرب إيران؟
طفلة تسأل: هو مين من الصحابة كتبوا القرآن الكريم؟ الدكتور أحمد عصام فرحات يُجيب
وزير خارجية العراق: معالجة ملف سجناء داعش يتطلب تضافر الجهود الدولية
4 سنوات من الحرب.. كيف استخدمت روسيا وأوكرانيا الذكاء الاصطناعي في الحرب بينهما
إرهاب صهيوني ممنهج.. الأزهر يدين جريمة إحراق مسجد جنوب نابلس بفلسطين
نائب وزير الخارجية الإيراني: أي هجوم عسكري أمريكي على طهران مقامرة حقيقية
أول تعليق من ياسر جلال بعد أزمة أحمد ماهر: «ولا يهمك.. أنت أبونا»
سعر الدولار مساء اليوم 24-2-2026.. صعود جديد
خالد عبد العزيز: سلطة المجلس الأعلى للإعلام تقتصر على القنوات الفضائية وليس السوشيال ميديا
خلال لقائه وفدا من جنوب السودان.. رئيس المخابرات العامة يؤكد أهمية التعاون في الملفات المتعلقة بمياه النيل
في الذكرى الرابعة للحرب.. الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لأوكرانيا ويخصص 90 مليار يورو مساعدات
مفاجأة.. هل يتم سحب استضافة كأس العالم 2026 من المكسيك؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

هنفطر ايه النهاردة.. صدور بط متشوحة بالبرتقال وشوربة فريك وكنافة بالكريمة بدون فرن

كنافة بالكريمة
كنافة بالكريمة
اسماء محمد

هنفطر إيه النهاردة .. يتكرر هذا السؤال بشكل يوميا داخل البيوت العربية والمصرية طوال شهر رمضان لذا نقدم لكم في موقع صدى البلد قائمة إفطار شهية متنوعة مع شرح خطوات تحضيرها.

صدور بط بالبرتقال


طريقة عمل صدور بط بالبرتقال من خلال خطوات الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير
1 صدور بط

2 فص ثوم

2 ملعقة صغيرة زنجبيل مبشور

3/4 كوب عصير برتقال

ملعقة كبيرة بشر برتقال

1 ملعقة كبيرة زبدة

1/4 ملعقة صغيرة قرنفل مطحون

1/4 ملعقة صغيرة قرفة مطحون

ملح 
فلفل اسود

طريقة عمل بط بالبرتقال

شرحي جلد صدور البط بالسكين على شكل معينات

سخني طاسة على النار وضعي فيها صدور البط الجلد من الأسفل حتى يتحمر جيدا الجلد.


ارفعي الصدور عن النار ورشي عليها الملح و الفلفل و نضعها بالفرن الجلد للأعلى على درجة حرارة 200 لمدة 35 دقيقة.

في طاسة أخرى سيحي الزبدة مع ملعقة واحدة من دهن البط و حمري بها الثوم و الزنجبيل قليلا ثم ضيفي القرفة و القرنفل و بشر البرتقال و عصير البرتقال وانتظرى على نار هادئة حتى تتكثف ثم رشي عليها الملح و الفلفل الاسود.

ضعي صدور البط في طبق وضيفي عليها صوص البرتقال و قدميها مع الأرز.

شوربة الفريك

نعرض لكم طريقة عمل شوربة الفريك بمذاق شهي من خلال خطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير
فريك منقوع

بصل أبيض مفروم

مكعبات مرق خضار

جزر

طماطم

ورق لورا

جبهان

مستكة

سمن

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل شوربة الفريك

شوحي المستكة والحبهان وورق اللورا في حلة بها سمنة ثم ضعي البصل ومكعبات المرقة والجزر والطماطم والملح والفلفل الأسود.

أضيفي الفريك والماء على الشوربة واتركيها حتى تمام النضج وقدميها ساخنة وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الكنافة بالكريمة بدون فرن

نعرض لكم طريقة عمل الكنافة بالكريمة بدون فرن من خلال خطوات الشيف ساندرا.

مقادير الكنافة بالكريمة

½ كوب كنافة مفتتة ومحمصة في طاسة

2 كوب حليب

4 ملعقة كبيرة نشا

6 ملعقة كبيرة سكر

ملعقة صغيرة فانيليا

أكواب بلاستيك

طريقة عمل الكنافة بالكريمة بدون فرن بطريقة ساندرا

رص يطبقة الكنافة في الأكواب
واخلطي مكونات الكريمة على البارد ثم ضعي على النار مع التقليب من حين لآخر حتى يغلظ القوام.

ضعي طبقة من الكريمة على الوجه واتركيها لتبرد تماما.

هنفطر ايه النهاردة الكنافة بط صدور بط كنافة بالكريمة فريك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

حالة الطقس

عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان

ياسر ورامز جلال مع والدهما

في مقطع فيديو مسيء.. أحمد ماهر يسب والد ياسر ورامز جلال والنقابة تحيله للتحقيق

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

ترشيحاتنا

مطار القاهرة

استعدادات مكثفة بمطار القاهرة لموسم عمرة رمضان

اللجنة العليا للشبكة القومية للسكتة الدماغية

وزير الصحة: افتتاح وحدة السكتة الدماغية بمستشفى العاصمة الجديدة

اكاديمية البحث العلمي

أكاديمية البحث العلمي تنضم عضوًا شرفيًا إلى المجتمع الدولي للأكاديميات بأثينا

بالصور

ماذا يحدث عند تناول مرضى القلب للبنجر؟.. وأفضل طرق لإدراجه في النظام الغذائي

فوائد البنجر لمرضى القلب
فوائد البنجر لمرضى القلب
فوائد البنجر لمرضى القلب

4 سنوات من الحرب.. كيف استخدمت روسيا وأوكرانيا الذكاء الاصطناعي في الحرب بينهما

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

أكلات على سفرة رمضان تزيد الوزن رغم الصيام.. احترس من السعرات الخفية

أطعمة تزيد الوزن في شهر رمضان دون أن تشعر
أطعمة تزيد الوزن في شهر رمضان دون أن تشعر
أطعمة تزيد الوزن في شهر رمضان دون أن تشعر

نشرة المرأة والمنوعات| جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية بعد وفاة شقيق زينة.. هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد