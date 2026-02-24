رمضان والأسعار.. كيف يواجه القانون جشع التجار ويحمي قوت المواطنين؟

يزداد اهتمام المواطنين بشراء مستلزمات الشهر الفضيل في شهر رمضان المبارك ، وسط مخاوف من ارتفاع الأسعار واستغلال التجار وذلك نرصد ابرز النصوص القانونية التي حافظت علي حقوق المصريين من الاستغلال فيما يلي:

الحفاظ على التجارة العادلة

ويضع قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 إطارًا صارمًا لضمان حقوق المشترين، والحفاظ على التجارة العادلة، والمنافسة الشريفة في السوق، إلى جانب حماية الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.

وينص القانون على منع أي سلوك خادع من قبل الموردين أو المعلنين، يغطي عناصر مهمة مثل طبيعة السلعة وصفاتها، مصدرها ووزنها وتاريخ إنتاجها وصلاحيتها، السعر والمبالغ الإضافية، شروط التعاقد وخدمات ما بعد البيع، وكذلك أي تخفيضات أو عروض غير حقيقية، بما يعزز حماية المستهلك ويضمن معلومات دقيقة عند الشراء.

ويتيح جهاز حماية المستهلك للمواطنين تقديم شكاوى بشأن أي مخالفة سواء من المحلات التجارية أو المخابز السياحية، عبر الرقم الساخن 19588 أو الموقع الإلكتروني للجهاز، للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وحماية حقوق المتسوقين خلال الشهر الكريم.