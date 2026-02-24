مسؤول إيراني لأمريكا: لسنا ليبيا أو سوريا أو فنزويلا

في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة و إيران ، صرّح مسؤول إيراني رفيع بأن بلاده “ليست ليبيا أو سوريا أو فنزويلا”، في إشارة واضحة إلى رفض طهران لأي ضغوط أو تهديدات خارجية قد تمس سيادتها أو استقرارها الداخلي.





وجاء هذا التصريح في سياق الرد على مواقف أمريكية تتعلق بالعقوبات الاقتصادية والملف النووي الإيراني، حيث شدد المسؤول على أن إيران تمتلك مقومات القوة والاستقرار التي تميزها عن دول شهدت أزمات سياسية وأمنية حادة خلال السنوات الماضية.





وأشار إلى أن بلاده تعتمد على قدراتها الذاتية في مواجهة التحديات، مؤكدًا أن سياسة الضغوط القصوى لن تؤدي إلى تغيير مواقف طهران الاستراتيجية، بل ستدفعها إلى مزيد من التمسك بخياراتها الوطنية.





ويُفهم من المقارنة مع ليبيا و سوريا و فنزويلا أن المسؤول الإيراني يسعى إلى توجيه رسالة مفادها أن بلاده لن تنزلق إلى سيناريوهات الفوضى أو الانهيار الاقتصادي التي مرت بها تلك الدول نتيجة صراعات داخلية أو تدخلات خارجية.





من جانبها، تؤكد واشنطن أن العقوبات المفروضة تهدف إلى دفع إيران للالتزام بالاتفاقات الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي، بينما ترى طهران أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا للقانون الدولي ومحاولة للضغط السياسي.





ويرى محللون أن هذا التصريح يعكس استمرار حالة الشد والجذب بين الطرفين، في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات سياسية وأمنية متسارعة قد تؤثر على مسار العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.



