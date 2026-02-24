اعتماد أول سفير لـ فلسطين في يريفان .. ورئيس أرمينيا : حدث تاريخي

أعلنت الرئاسة الأرمينية اليوم الثلاثاء أن الرئيس الأرميني فاهاجن خاتشاتوريان تسلم أوراق اعتماد أول سفير فوق العادة لدولة فلسطين لدى يريفان عيسى قسيسية.

وذكرت الرئاسة الأرمينية- في بيان أوردتها وكالة أنباء أرمنبرس الرسمية- أن الرئيس الأرميني هنأ السفير الفلسطيني على توليه مهام منصبه الجديد، متمنيًا له النجاح في مهمته الدبلوماسية.

ووصف الرئيس الأرميني تعيين أول سفير لدولة فلسطين لدى يريفان بـ "الحدث التاريخي"، مُعربًا عن ثقته في أن العلاقات الثنائية بين البلدين ستشهد زخمًا جديدًا، حيث سيعمل الجانبان على محاولة إيجاد سُبل لمعالجة التحديات الراهنة.

بدوره، أكد قسيسية أنه سيبذل كل جهد ممكن من أجل تعزيز العلاقات الفلسطينية الأرمينية في جميع المجالات، تحديدا في مجالات الثقافة والتعليم والرعاية الصحية، معربا عن أمله في تطوير العلاقات بين البلدين في المستقبل القريب.

كما شدد الجانبان خلال الاجتماع على أهمية تفعيل الحوار السياسي وتوسيع التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في المجال الإنساني، بحسب البيان.