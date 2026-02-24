محافظ أسوان يوجه بتقليل فترات الانتظار وصرف العلاج فوراً لمرضى مركز الأورام

فاجأ المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان العاملين بمركز الأورام بزيارة ميدانية مفاجئة لمتابعة إنتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى المترددين على المركز وذلك فى إطار حرصه لتحسين جودة الرعاية الصحية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وخلال جولته التفقدية شدد المهندس عمرو لاشين على سرعة إنهاء إجراءات الكشف والفحوصات الطبية للحالات المرضية ، وتقليل فترات الإنتظار لأقصى درجة ممكنة ، مع التأكد من توافر المستلزمات الطبية وصرف العلاج بشكل فورى بما يخفف المعاناة عن المرضى وذويهم ، ويعزز من كفاءة العمل داخل المركز ، ولاسيما أنه يأتى ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.

جهود متنوعة

كما حرص محافظ أسوان على التجول داخل صالات الإنتظار والأقسام المختلفة ، حيث أجرى حواراً مباشراً مع عدد من المرضى للإستماع إلى آرائهم حول مستوى الخدمة المقدمة ، وأكد لهم بأن الإرتقاء بالقطاع الصحى يأتى على رأس أولويات العمل التنفيذى خلال المرحلة الحالية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

ووجه المحافظ إدارة رضا المنتفعين بضرورة شرح منظومة العمل وطريقة الحجز وخلافة للمواطنين المترددين على المركز أثناء فترة إنتظار الكشف عليهم ، حتى يكون المواطن على دراية تامة وكاملة بطريقة التعامل مع النظام الخاص بالحجز والتردد على العيادات ، وكلف المحافظ بحصر كافة الأدوية غير المتوفرة فى صيدلية المركز ، وذلك لمخاطبة التأمين الصحى الشامل وهيئة الرعاية الصحية لتوفيرها فى أسرع وقت.

وشدد محافظ أسوان على أن الغرض من الزيارات المفاجئة ليس توجيه اللوم أو العقاب ، ولكن بغرض التعرف على المشاكل ووضع الحلول المتاحة والمناسبة لها ، على أن يلى ذلك تطبيق مبدأ المحاسبة والمساءلة بكل شفافية.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد الطلى مدير مركز أورام أسوان بأنه يتم تقديم الخدمة لقطاع كبير من مرضى الأورام بمحافظات جنوب الصعيد ، لافتاً إلى أن المركز يضم 58 سرير داخلى ، و 6 أسرة رعاية مركزة، وغرفتى عمليات، و23 سرير للعلاج الكيماوى، و3 أسرة للطوارئ ، بالإضافة إلى 11 عيادة خارجية تستقبل نحو 80 ألف متردد سنوياً .

وأشار المحافظ إلى أن المركز مجهز بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة ، من بينها جهاز العلاج الإشعاعى لمرضى الأورام ، وجهاز الرنين المغناطيسى، وجهاز الأشعة التداخلية لحقن حالات الألم والأورام ، فضلاً عن جهاز الماموجرام لأشعة الثدى ، وجهاز الأشعة المقطعية بما يسهم فى رفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة ، وتقديم رعاية صحية متكاملة وفقاً لأعلى المعايير ، وتقليل الحاجة لتحويل الحالات خارج المحافظة .