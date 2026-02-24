قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طفلة تسأل: هو مين من الصحابة كتبوا القرآن الكريم؟ الدكتور أحمد عصام فرحات يُجيب
وزير خارجية العراق: معالجة ملف سجناء داعش يتطلب تضافر الجهود الدولية
4 سنوات من الحرب.. كيف استخدمت روسيا وأوكرانيا الذكاء الاصطناعي في الحرب بينهما
إرهاب صهيوني ممنهج.. الأزهر يدين جريمة إحراق مسجد جنوب نابلس بفلسطين
نائب وزير الخارجية الإيراني: أي هجوم عسكري أمريكي على طهران مقامرة حقيقية
أول تعليق من ياسر جلال بعد أزمة أحمد ماهر: «ولا يهمك.. أنت أبونا»
سعر الدولار مساء اليوم 24-2-2026.. صعود جديد
خالد عبد العزيز: سلطة المجلس الأعلى للإعلام تقتصر على القنوات الفضائية وليس السوشيال ميديا
خلال لقائه وفدا من جنوب السودان.. رئيس المخابرات العامة يؤكد أهمية التعاون في الملفات المتعلقة بمياه النيل
في الذكرى الرابعة للحرب.. الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لأوكرانيا ويخصص 90 مليار يورو مساعدات
مفاجأة.. هل يتم سحب استضافة كأس العالم 2026 من المكسيك؟
إسرائيل تبحث زيادة ميزانية الدفاع بمليارات الشواقل تحسبا لتصاعد التوتر مع إيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

محافظ أسوان يوجه بتقليل فترات الانتظار وصرف العلاج فوراً لمرضى مركز الأورام

محمد عبد الفتاح

فاجأ المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان العاملين بمركز الأورام بزيارة ميدانية مفاجئة لمتابعة إنتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى المترددين على المركز وذلك فى إطار حرصه لتحسين جودة الرعاية الصحية وتخفيف الأعباء عن المواطنين. 

وخلال جولته التفقدية شدد المهندس عمرو لاشين على سرعة إنهاء إجراءات الكشف والفحوصات الطبية للحالات المرضية ، وتقليل فترات الإنتظار لأقصى درجة ممكنة ، مع التأكد من توافر المستلزمات الطبية وصرف العلاج بشكل فورى بما يخفف المعاناة عن المرضى وذويهم ، ويعزز من كفاءة العمل داخل المركز ، ولاسيما أنه يأتى ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل. 

كما حرص محافظ أسوان على التجول داخل صالات الإنتظار والأقسام المختلفة ، حيث أجرى حواراً مباشراً مع عدد من المرضى للإستماع إلى آرائهم حول مستوى الخدمة المقدمة ، وأكد لهم بأن الإرتقاء بالقطاع الصحى يأتى على رأس أولويات العمل التنفيذى خلال المرحلة الحالية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

ووجه المحافظ إدارة رضا المنتفعين بضرورة شرح منظومة العمل وطريقة الحجز وخلافة للمواطنين المترددين على المركز أثناء فترة إنتظار الكشف عليهم ، حتى يكون المواطن على دراية تامة وكاملة بطريقة التعامل مع النظام الخاص بالحجز والتردد على العيادات ، وكلف المحافظ بحصر كافة الأدوية غير المتوفرة فى صيدلية المركز ، وذلك لمخاطبة التأمين الصحى الشامل وهيئة الرعاية الصحية لتوفيرها فى أسرع وقت. 

وشدد محافظ أسوان على أن الغرض من الزيارات المفاجئة ليس توجيه اللوم أو العقاب ، ولكن بغرض التعرف على المشاكل ووضع الحلول المتاحة والمناسبة لها ، على أن يلى ذلك تطبيق مبدأ المحاسبة والمساءلة بكل شفافية. 

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد الطلى مدير مركز أورام أسوان بأنه يتم تقديم الخدمة لقطاع كبير من مرضى الأورام بمحافظات جنوب الصعيد ، لافتاً إلى أن المركز يضم 58 سرير داخلى ، و 6 أسرة رعاية مركزة،  وغرفتى عمليات، و23 سرير للعلاج الكيماوى، و3 أسرة للطوارئ ، بالإضافة إلى 11 عيادة خارجية تستقبل نحو 80 ألف متردد سنوياً .

وأشار المحافظ إلى أن المركز مجهز بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة ، من بينها جهاز العلاج الإشعاعى لمرضى الأورام ، وجهاز الرنين المغناطيسى، وجهاز الأشعة التداخلية لحقن حالات الألم والأورام ، فضلاً عن جهاز الماموجرام لأشعة الثدى ، وجهاز الأشعة المقطعية بما يسهم فى رفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة ، وتقديم رعاية صحية متكاملة وفقاً لأعلى المعايير ، وتقليل الحاجة لتحويل الحالات خارج المحافظة .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

