قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دراما إنسانية تحمل رسالة .. محمد نبيل يتحدث عن مسلسل صحاب الأرض
ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
قرار قضائي عاجل يخص نجل منى جبر في عقر كلبه مهندسة ديكور بأكتوبر
تحذيرات الأرصاد: طقس شديد البرودة ليلا ونشاط للرياح على السواحل الشمالية
كندا تفتّش في علاقاتها التجارية مع ثلاثة اقتصادات رائدة
عمر مرموش على رادار برشلونة
تفهم الموقف.. أحمد ماهر يكشف تفاصيل مكالمته مع ياسر جلال | خاص
غدًا .. لجنة دراما الأعلى للإعلام تناقش أعمال الأسبوع الأول من رمضان
اعتماد أول سفير لـ فلسطين في يريفان .. ورئيس أرمينيا : حدث تاريخي
وزير الصحة يفتتح وحدة السكتة الدماغية بالعاصمة الجديدة ويوجه بتعميمها في كافة المستشفيات
صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر ليلة سابع يوم من رمضان | بث مباشر
رامز ليفل الوحش .. ماجد المصري يضرب رامز جلال علقة موت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

الدولار
الدولار
آية الجارحي

واصل أسعار الدولار الارتفاع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24-2-2026، في جميع البنوك العاملة في مصر

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026، ضمن نشرته الخدمية .

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.87 جنيه للشراء و47.97 جنيه للبيع .

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية  47.87 جنيه للشراء و47.97 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس  47.87 جنيه للشراء و47.97 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي  47.87 جنيه للشراء و47.97 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك نكست  47.87 جنيه للشراء و47.97 جنيه للبيع

سعر صرف الدولار الان

سعر الدولار في بنك ابو ظبي الاسلامي  47.87 جنيه للشراء و47.97 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر  47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات  47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل  47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة 47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار التعمير والاسكان  47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي  47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار قي بنك قطر الوطني  47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي  47.83 جنيه للشراء و47.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري  47.82 جنيه للشراء و47.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الكويت الوطني 47.82 جنيه للشراء و47.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية 47.75 جنيه للشراء و47.85 جنيه للبيع.

الدولار الجنيه أسعار الدولار اليوم سعر صرف الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار أمام الجنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

حالة الطقس

عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان

ترشيحاتنا

كلوب بروج

تشكيل كلوب بروج أمام أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

بطولة دبي للتنس

انطلاقة قوية لبطولة دبي للتنس

محمود الخطيب

تفاصيل خطة الأهلي لدورة حسم الدوري

بالصور

3 شركات عالمية تودع حلم السيارات الكهربائية بسبب نقص المبيعات

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

مش قولون عصبي.. مرض هضمي يهددك بنقص الفيتامينات والسرطان

معلومات لا تعرفها عن مرض فرط نمو بمتيريا الأمعاء الدقيقة
معلومات لا تعرفها عن مرض فرط نمو بمتيريا الأمعاء الدقيقة
معلومات لا تعرفها عن مرض فرط نمو بمتيريا الأمعاء الدقيقة

ماذا يحدث عند تناول مرضى القلب للبنجر؟.. وأفضل طرق لإدراجه في النظام الغذائي

فوائد البنجر لمرضى القلب
فوائد البنجر لمرضى القلب
فوائد البنجر لمرضى القلب

4 سنوات من الحرب.. كيف استخدمت روسيا وأوكرانيا الذكاء الاصطناعي في الحرب بينهما

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

فيديو

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد