معجزة طبية في بريطانيا.. ولادة أول طفل بعد زراعة رحم من متبرعة متوفاة

في إنجاز طبي غير مسبوق داخل المملكة المتحدة، أنجبت سيدة بريطانية طفلًا بعد خضوعها لجراحة زراعة رحم من متبرعة متوفاة، ليُعد المولود أول حالة من نوعها في بريطانيا، مع تسجيل حالتين فقط مماثلتين سابقًا في أوروبا.

معجزة طبية تُنهي العقم بولادة طفل من رحم مزروع

ووفقًا لما نشرته صحيفة The Guardian، وُلد الطفل “هوغو باول” في مستشفى الملكة شارلوت وتشيلسي بلندن بوزن 3.09 كيلوجرام، بعدما خضعت والدته جريس بيل لعملية زراعة رحم ناجحة، أعادت لها الأمل في تحقيق حلم الأمومة.

متلازمة نادرة وراء فقدان الرحم

وُلدت جريس بيل مصابة بـ متلازمة ماير-روكيتانسكي-كوستر-هاوزر (MRKH)، وهي حالة نادرة تؤدي إلى غياب الرحم أو عدم اكتمال نموه، ما يحرم المصابات بها من القدرة على الحمل الطبيعي.

وأوضحت بيل أنها أُبلغت في سن المراهقة بعدم قدرتها على الإنجاب، ووصفت ولادة طفلها بأنها “معجزة حقيقية”، مؤكدة أنها تفكر يوميًا في المتبرعة وعائلتها، معبرة عن امتنانها العميق لما قدموه من تضحية وإنسانية.

رحلة علاج بدأت بزراعة الرحم

وأجرت بيل جراحة زرع الرحم عام 2024، وبدأت بعدها رحلة علاج الخصوبة، ليولد طفلها في ديسمبر من العام نفسه.

وأكد الفريق الطبي أن العملية استغرقت سنوات من الإعداد والبحث قبل تنفيذها بنجاح.

وقال البروفيسور ريتشارد سميث، استشاري جراحة أمراض النساء، إن العملية تمثل “رحلة مذهلة” لفريق العمل الطبي، مشيرًا إلى أن إزالة الرحم المزروع ستتم بعد انتهاء الزوجين من الإنجاب، لتجنب تناول الأدوية المثبطة للمناعة مدى الحياة.

تبرع أنقذ حياة ومنح أخرى الأمل

ولم يقتصر تبرع المتبرعة الراحلة على الرحم فقط، إذ تم زرع خمسة أعضاء أخرى في أربعة أشخاص، ما ساهم في إنقاذ حياتهم.

وقال والدا المتبرعة إن فقدان ابنتهما كان صادمًا، لكن التبرع بالأعضاء منح عائلات أخرى “الحياة والأمل والشفاء”، مؤكدين فخرهم بالإرث الإنساني الذي تركته خلفها.

زراعة الرحم حول العالم

وتُعد هذه الحالة الأولى في بريطانيا لزراعة رحم من متبرعة متوفاة تُثمر عن ولادة طفل.

وسبق أن شهد عام 2023 أول عملية زرع رحم من متبرعة حية داخل المملكة المتحدة.

وعالميًا، وُلد ما بين 25 إلى 30 طفلًا بعد عمليات زراعة الرحم من متبرعات متوفيات، بينما يتم أكثر من ثلثي العمليات من متبرعات على قيد الحياة.

أمل جديد لعلاج العقم

ويمثل هذا الإنجاز خطوة متقدمة في مجال علاج العقم وزراعة الأعضاء، ويفتح الباب أمام مزيد من الأبحاث حول إمكانات زراعة الرحم كحل طبي للنساء المصابات بحالات خلقية نادرة مثل MRKH.