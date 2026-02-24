عندي 81 سنة.. عزة فهمي: أعيش أجمل مرحلة من حياتي وسأطلق أكبر مشروع ثقافي

كشفت عزة فهمي رئيس مجلس إدارة شركة عزة فهمي للحلي، عن آخر مشاريعها الكبيرة، مؤكدة أنّ المرحلة الحالية من حياتها، رغم بلوغها ٨١ سنة، هي "أجمل مرحلة" وهي مكرسة لإنشاء مشروع ثقافي ضخم: "هاعمل أكبر حاجة عملتها في حياتي".

وأضافت "فهمي" لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار"، أنّ المشروع يشمل التدريب والتعليم ودعم المبدعين والمصممين، مؤكدة أن مهمتها الجديدة تهدف للحفاظ على التراث وإتاحته لكل المبدعين العرب.

وتابعت: "أنا بافهم في الصياغة وست مبدعة لأن أنا اشتغلت بإيدي كتير.. لكن بقيت أكتر أقدر أقول.. باقرأ أنثروبولوجي كتير.. أوثر بألف.. عندي أرشيف فظيع مفيش موجود في الأمة العربية زيه".

وأشارت فهمي إلى أن فتح هذا الأرشيف للمواهب الجديدة يُعد واجباً وطنياً وثقافياً: "ده واجبي الجديد اللي لازم أقدمه لمصر"، مضيفة أنّ هدف المشروع هو الجمع بين الإبداع المعاصر والحفاظ على التراث المصري الأصيل، وهو المشروع الذي تطمح أن يترك أثرًا طويل الأمد.