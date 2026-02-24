قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

باع فريسكا وعمل في قهوة .. أرملة وائل الإبراشي تكشف كفاحه بعد وفاة والده

أكدت سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، أن طريق الراحل وائل الإبراشي لم يكن سهلًا في البداية، وتحديدًا بعد وفاة والده، موضحةً أنه عمل في قهوة، كما عمل بائع فريسكا في الإسكندرية.

الراحل وائل الإبراشي

وأضافت أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، خلال حوارها ببرنامج «لازم يتشاف» تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن زوجها الراحل حكى لها أمورًا كثيرة صعبة في طفولته، مؤكدة: «كل يوم بعد الحلقة يروح نقعد نحكي أو نقرأ مع بعض».

ولفتت إلى أن والد الراحل وائل الإبراشي توفي وهو في سن صغيرة، وكانت هناك هزة في البيت، وأن شقيق وائل الأكبر هو من تحمّل المسؤولية، وبعد وصول وائل إلى مرحلة الشباب كان يعمل في أكثر من عمل لتوفير دخل له.

وتابعت: «وائل ذهب إلى الإسكندرية، وكان يقوم ببيع الفريسكا، وبعد ذلك عمل في قهوة، وكان يحكي لها أسرار مهنة العمل في قهوة».

ولد وائل الإبراشي، في محافظة الدقهلية، وبدأ مسيرته المهنية كصحفي في صحيفة "روز اليوسف"، حيث برزت موهبته الصحفية سريعًا بفضل تغطيته للقضايا الاجتماعية والإنسانية التي تمس حياة المواطن المصري.

اتُّهم في عهد حسني مبارك في 66 قضية نشر آخرها قضية التحريض على عدم تنفيذ قانون الضرائب العقارية ونال فيها البراءة بعد أيام من ثورة يناير.

سجل باسمه أكثر من سبق صحفي، مثل قضية لوسي أرتين، غرق عبّارة السلام، مقتل المجند سليمان خاطر، مذبحة بني مزار، سر عداء مبارك للفريق الشاذلي، معاناة مرضى الإيدز في مصر، أسباب اغتيال السادات، وسلسلة الهاربين في لندن، وتحقيقات اللاجئين في الجولان، تفجير كنيسة القديسين، التعذيب في السجون، مبادلة الجاسوس جبرائيل بـ25 سجيناً مصرياً.

ترك وائل الإبراشي، بصمة واضحة في الساحة الإعلامية بفضل مهنيته وجرأته في تناول القضايا الحساسة، وكشف خداعات الجماعات الإرهابية.

