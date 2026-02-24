تحت الـ 56 ألفا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

تراجع سعر الجنيه الذهب مساء اليوم الثلاثاء في مصر 55.680 ألف جنيه، بعد أن تجاوز الـ 56 ألف جنيه أول تعاملات الاسبوع الجاري.

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بعد موجة صعود قوية شهدها المعدن النفيس على مدار اليومين الماضيين، وذلك نتيجة عمليات جني أرباح طبيعية من قبل المستثمرين.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 5153 دولارا للأوقية.



سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5966 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 6960 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7954 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب اليوم

