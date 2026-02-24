قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مأساة نيرة أشرف تتجدد | تفاصيل مقتل فتاة رفضت الارتباط في الخصوص
أبطال أوروبا .. نيوكاسل يضرب قرة باغ بثنائية مبكرة في الشوط الأول
نقابة الصحفيين الفلسطينية تدين إجراءات الاحتلال بحق الصحافة المقدسية
إحنا في رمضان| أحمد موسى يوجه رسالة لنائب: هذا الأمر خطر ولا يصح
بيراميدز يتفوق على غزل المحلة 2-1 بالدوري
أحمد موسى يعلن على الهواء أسماء الفائزين بجوائز مسابقة نورانيات قرآنية
وفاة مصطفى رياض أسطورة الترسانة والكرة المصرية
دينا : مي عمر جسدت شخصية راقصة من الدرجة الثالثة في مسلسل إش إش
إحالة مسئول الصيانة للتحقيق | متحف التحرير يستكمل ترميم بردية أوسر - حات - مس
كفارة الجماع في نهار رمضان.. دار الإفتاء: الزوج يصوم شهرين ويومًا.. والزوجة تصوم يومًا فقط
بيزيرا يتقدم للزمالك بهدف أول في شباك زد
أحمد موسى : النائب محمد أبو العينين صاحب فكرة برنامج نورانيات قرآنية
اقتصاد

تحت الـ 56 ألفا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

آية الجارحي

تراجع سعر الجنيه الذهب مساء اليوم الثلاثاء في مصر 55.680 ألف جنيه، بعد أن تجاوز الـ 56 ألف جنيه أول تعاملات الاسبوع الجاري.

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بعد موجة صعود قوية شهدها المعدن النفيس على مدار اليومين الماضيين، وذلك نتيجة عمليات جني أرباح طبيعية من قبل المستثمرين.

ويستعرض موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026، ضمن نشرته الخدمية اليومية لمتابعة تحركات الأسواق.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل  5153 دولارا للأوقية.


سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5966 جنيهًا للشراء.


سعر الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 6960 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7954 جنيهًا.


سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 55.680 ألف جنيه.

