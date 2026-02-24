الزمالك يفوز على مصر للبترول 3-2 بدوري سوبر الطائرة

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره مصر للبترول بنتيجة 3 - 2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على صالة الأخير، ضمن منافسات الدور قبل النهائي لبطولة الدوري.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

الشوط الأول: 25 - 22 لصالح الزمالك

الشوط الثاني: 25 - 23 لصالح مصر للبترول

الشوط الثالث: 25 - 17 لصالح الزمالك

الشوط الرابع: 25 - 21 لصالح مصر للبترول

الشوط الخامس: 15 - 9 لصالح الزمالك



ويلتقي الزمالك مع الزهور يوم السبت المقبل، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، في الجولة الأخيرة من الدور قبل النهائي لبطولة الدوري.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثانية بجانب فرق، بتروجت والطيران ووادي دجلة والجزيرة والزهور والجيش ومصر للبترول.