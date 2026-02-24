منتخب مصر للكرة النسائية يواجه الجزائر وديًا

يخوض منتخب مصر الأول للكرة النسائية، بقيادة محمد كمال، معسكرًا مغلقًا بداية من غد الأربعاء 25 فبراير الحالي وحتى 3 مارس المقبل، بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، في إطار الاستعدادات المكثفة لخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية للسيدات

2026 بالمغرب.

وتتخلل المعسكر مباراتان وديتان أمام منتخب الجزائر لكرة القدم للسيدات، يومى 28 فبراير الحالي 29 مارس المقبل في اختبار فني قوي، يسعى من خلاله الجهاز الفني إلى تجربة أكثر من خطة لعب، والوقوف بدقة على مستوى الأداء الفردي والجماعي، خاصة في ظل قوة المنافسة المنتظرة.

ويأتي المعسكر، ضمن برنامج إعداد شامل، وضعه الجهاز الفني الجديد بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبات، وتحقيق أكبر قدر من الانسجام بين العناصر الأساسية، إلى جانب منح الفرصة لعدد من الوجوه الجديدة لإثبات قدراتهن، قبل الاستقرار على القائمة النهائية للبطولة.

وكانت قرعة البطولة قد أوقعت المنتخب الوطني في مجموعة قوية تضم منتخبات: نيجيريا، زامبيا ومالاوي ، ما يتطلب إعدادًا بدنيّا وتكتيكيًا عالي المستوى لمواجهة مدارس كروية متنوعة تمتلك خبرات قارية كبيرة.