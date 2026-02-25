برج العقرب .. حظك اليوم الأربعاء 25 فبراير : احترام مشاعر الحبيب

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026 على العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب

منى زكي واحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

تعامل مع الأمور العاطفية بحذر. النجاح المهني مضمون. وضعك المالي جيد اليوم، قد تواجه بعض المشاكل الصحية البسيطة.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

سيجد العاملون في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية، والمصارف، والهندسة المعمارية، والسيارات، والقانون، والضيافة فرصًا جديدة في الخارج، يُعدّ النصف الثاني من اليوم وقتًا مناسبًا لإجراء مقابلة عمل، وستكون النتائج إيجابية.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

حافظ على شرب كمية كافية من الماء يوميًا وتجنّب استخدام الشاشات لفترات طويلة دون انقطاع. خطوات صغيرة ومنتظمة للعناية بالنفس ستعزز قدرتك على التحمل والتركيز.

برج العقرب عاطفيا

من المهم احترام مشاعر الحبيب، تجنب أيضًا الإساءة اللفظية لوالدي حبيبك، فقد يكون لذلك عواقب وخيمة. قد تتوقع الفتيات العازبات عرض زواج. أما من انفصلوا مؤخرًا، فقد يتوقعون دخول شخص جديد إلى حياتهم على الرجال المتزوجين تجنب العلاقات خارج إطار الزواج، لأن زوجاتهم سيكتشفن ذلك اليوم.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

ستُتاح لك اليوم مسؤوليات جديدة، وفرص للانتقال إلى الخارج، لا سيما في مجالات التمويل والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والهندسة المعمارية والإلكترونيات والطيران. ستُفيدك مهاراتك التفاوضية في التعامل مع العملاء الأجانب.