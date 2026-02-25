قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة
بلومبيرج: استخبارات الناتو في تركيا تقلص مراقبتها لروسيا
معتمد جمال: ستة انتصارات متتالية رسالة قوية.. وحزين لخسارة الكأس
بودو غليمت يطيح بـ إنتر ميلان من دوري الأبطال تحت أعين جماهيره
إذا نسيت نية الصوم في رمضان حتى طلوع الفجر.. صيامك صحيح بشرط
السيطرة على حريق محول كهرباء في المنوفية.. والأهالي: تاني مرة يحصل
نحارب للصدارة.. أول تعليق من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على زد بالدوري
علاء عبد العال يرحل عن غزل المحلة بعد ثلاثية بيراميدز في الدوري
موعد أذان الفجر سابع أيام رمضان.. انتبه توقيت الدقائق اختلف
قرب الـ 48 .. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
برج العقرب .. حظك اليوم الأربعاء 25 فبراير : احترام مشاعر الحبيب
نيوكاسل يعبر قرة باغ بثلاثية مثيرة ويتأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
برج العقرب .. حظك اليوم الأربعاء 25 فبراير : احترام مشاعر الحبيب

برج العقرب
برج العقرب
حياة عبد العزيز

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026 على العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب 

منى زكي واحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026

تعامل مع الأمور العاطفية بحذر. النجاح المهني مضمون. وضعك المالي جيد اليوم، قد تواجه بعض المشاكل الصحية البسيطة.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا 

سيجد العاملون في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية، والمصارف، والهندسة المعمارية، والسيارات، والقانون، والضيافة فرصًا جديدة في الخارج، يُعدّ النصف الثاني من اليوم وقتًا مناسبًا لإجراء مقابلة عمل، وستكون النتائج إيجابية. 

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

 حافظ على شرب كمية كافية من الماء يوميًا وتجنّب استخدام الشاشات لفترات طويلة دون انقطاع. خطوات صغيرة ومنتظمة للعناية بالنفس ستعزز قدرتك على التحمل والتركيز.

برج العقرب عاطفيا 

من المهم احترام مشاعر الحبيب، تجنب أيضًا الإساءة اللفظية لوالدي حبيبك، فقد يكون لذلك عواقب وخيمة. قد تتوقع الفتيات العازبات عرض زواج. أما من انفصلوا مؤخرًا، فقد يتوقعون دخول شخص جديد إلى حياتهم على الرجال المتزوجين تجنب العلاقات خارج إطار الزواج، لأن زوجاتهم سيكتشفن ذلك اليوم. 

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

 ستُتاح لك اليوم مسؤوليات جديدة، وفرص للانتقال إلى الخارج، لا سيما في مجالات التمويل والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والهندسة المعمارية والإلكترونيات والطيران. ستُفيدك مهاراتك التفاوضية في التعامل مع العملاء الأجانب.

العقرب حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم العقرب وحظك اليوم

