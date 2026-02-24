قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: أنا من يتخذ القرار بشأن إيران.. وأفضل الاتفاق لأن البديل سيء جدا
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 24 فبراير 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا
حالة جوية نادرة.. تحذيرات عاجلة من الطقس خلال الساعات المقبلة
تعالد إيجابي بين الجونة والمقاولون العرب بالدوري
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على سموحة في الدوري
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة طلائع الجيش وكهرباء الإسماعيلية
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على سموحة بهدف نظيف
السيرة الهلالية تصل مترو الأنفاق في عرض فني للمرة الأولى .. صور
مواجهات صعبة تنطلق في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
لماذا أمر النبي بالسحور في رمضان للصائمين؟.. احذر تركه لـ 12 سببا
الأهلي يهزم سموحة بهدف نظيف ويعتلي صدارة الدوري مؤقتًا
ترامب يكشف حقيقة خلافه مع رئيس الأركان الأمريكي حول ضرب إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 24 فبراير 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا

حظك اليوم وتوقعات الابراج
حظك اليوم وتوقعات الابراج
حياة عبد العزيز

حظك اليوم وتوقعات الأبراج من أبرز ما يبحث عنه الأشخاص في بداية كل يوم جديد، للبحث عن أسرار علم الفلك وكيفية التصرف في بعض المواقف المهنية أو الشخصية.

وفي خلال هذا التقرير نستعرض حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 24 فبراير 2026 على الصعيد المالي والصحي والعاطفي.

برج الحمل وحظك اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026

قد تشعر ببعض الحيرة حيال أمر ما. قد تراودك رغبة جديدة في تجربة شيء مختلف. لتحقيق أهدافك، عليك تعديل سلوكك وفقًا للظروف. قد يقرر طلاب هذا البرج ملء استمارات امتحان تنافسي. قد تخطط لمشاهدة فيلم مع أفراد عائلتك. 

برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026

قد تذهب النساء من هذا البرج للتسوق لشراء ملابس جديدة. يمكنك تجربة أساليب جديدة لتحقيق أداء متميز في العمل. قد تُسند إليك مسؤوليات جديدة في العمل. سيفرح والداك بجهودك وستنال بركتهما في جميع مهامك. 

برج الجوزاء وحظك اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026

سيجلب لك جني ثمار جهودك السابقة السعادة. قد يشارك العاملون في المجال السياسي في لقاءات عامة اليوم. ستنجز بنجاح مهمة هامة قد تعود عليك بفائدة كبيرة في المستقبل. سيبقى التنسيق مع زملائك قويًا. سيُعجب رؤساؤك بعملك، هناك فرص للترقية وربما زيادة في الراتب.

برج السرطان وحظك اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026

 ستكون صحتك أفضل بكثير من ذي قبل. قد يتم إتمام زواجك من شريك حياتك. قد تخطط لمشاهدة فيلم مع أصدقائك. قد تخطط لرحلة عمل. قضاء الوقت مع العائلة سيقوي العلاقات، سيكون اليوم مناسباً للطلاب. 

برج الأسد وحظك اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 

ستكون النساء أكثر نشاطاً في مجال الأعمال، وسيحققن مكاسب مالية. سيكون جو المنزل لطيفاً، وستقضي الأمسية بصحبة كبار السن. ستنجح خططك، لكن تجنّب التعقيدات غير الضرورية، وخصّص بعض الوقت لنفسك. من الممكن تحقيق مكاسب مالية للبعض.

برج العذراء وحظك اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 

 قد تتبنى أساليب جديدة لتجربة شيء مختلف سيسير العمل بسلاسة. سيمنحك قضاء الوقت مع الأطفال في المساء راحةً. يمكنك الذهاب للعب الغولف مع الأصدقاء. ممارسة اليوغا ستساعد على تعزيز مناعتك. ستنجح في إثبات جدارتك أمام الآخرين، ستخطر ببالك أفكار جيدة متعلقة بالعمل.

برج الميزان وحظك اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 

قد تتلقى مالًا من شخص عزيز ابدأ عملًا جديدًا بحماس، لكن كن حذرًا في مساعيك. ستحافظ على التوازن بين المنزل والعمل. ستنتهي اليوم الأفكار السلبية تجاه أي شخص. قبل التعبير عن مشاعرك، حاول فهم طبيعة الشخص جيدًا. قد تنفق بعض المال على أنشطة دينية.

برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026

ستحقق النجاح في عملك. ستشعر بصحة جيدة جسديًا ونفسيًا. بالعمل الجاد والنظرة الإيجابية، ستتجاوز المواقف الصعبة. كن حذرًا في معاملاتك المالية، قد يجلب قدوم مولود جديد إلى المنزل السعادة.

برج القوس وحظك اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 

قد يُخطط المرتبطون برحلة طويلة بالسيارة قد يزوركم ضيوف، مما قد يُؤدي إلى تغييرات في جدولكم اليومي. قد تُخصّص الأمهات وقتًا لإعداد شيء مميز لأطفالهن. ستبقى الرفاهية المادية على حالها، قد تُحقق سيدات الأعمال مكاسب مالية جيدة. 

برج الجدي وحظك اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 

 ستبقى صحتك جيدة، وستشعر بالنشاط سيحظى الطلاب بدعم كامل من المعلمين. يمكنك تزيين منزلك بما يتناسب مع أجواء الاحتفالات. سيثير أسلوب عملك إعجاب الآخرين. من المرجح أن يحظى كتّاب هذا البرج بيوم مثمر. 

برج الدلو وحظك اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 

 من المرجح أن تنجح جميع خططك اليوم. كما أن الجهود السابقة ستؤتي ثمارًا أفضل. سيُقدّر كبار المسؤولين عملك. قد تُنجز اليوم بعض الأمور المتعلقة بالعقارات، ستشهد تحسنًا في وضعك المالي. 

برج الحوت وحظك اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026  

قد تخطط لرحلة ترفيهية مع عائلتك، وسيبقى الحماس عالياً بين الجميع. قد يحقق رجال الأعمال من هذا البرج أرباحاً كبيرة مفاجئة اليوم، مما يعزز وضعهم المالي

حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم برج الدلو برج الثور برج الجوزاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين وآخر موعد لصرفها؟

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

صورة أرشيفية

إسرائيل تدرس إخلاء سفاراتها وترفع التأهب عالميا وتستدعي مسؤولين سابقين

صورة الطفل

القصة الكاملة لاختفاء طفل داخل البحر بصندوق حفظ أسماك بالساحل الشمالي

الاهلي

الموت يفجع نجم الأهلي السابق

ترشيحاتنا

ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر: لن تجد دينًا ولا فلسفة تهتم بالعقل مثل الإسلام

ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر: «لا عقل في الدين» عبارة جاءت في سياقات دينية غير إسلامية

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: النبي ربط شهر الصيام برؤية الهلال ليكون قائما على العلامات الشرعية

بالصور

سعر ومواصفات أوبل كورسا 2003 المستعملة

اوبل كورسا 2003
اوبل كورسا 2003
اوبل كورسا 2003

تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم في رمضان| خبير تغذية يوضح المخاطر

احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر
احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر
احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر

ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة

انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟ الحقيقة من منظور علمي

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟

فيديو

نجوى فؤاد

مبقدرش أدخل الحمام لوحدي.. نجوى فؤاد تكشف أمنيتها في ليلة القدر

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: في صيانة العقيدة من صناعة الوهم

المزيد