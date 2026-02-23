قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رغم حصوله على 3 إنذارات.. لماذا لم يتم إيقاف مروان عطية أمام سموحة؟
قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهتي الزمالك وبيراميدز في الدور الثاني
هاتريك.. أيمن أمير عبد العزيز يقود الزمالك لفوز كبير على الاتحاد في دوري 2005
الشناوي أم شوبير.. سيف زاهر يكشف من يحرس عرين الأهلي أمام سموحة بالدوري
حديقة الحيوان بالجيزة تعلن موعد الافتتاح بعد التطوير الشامل
منتخب مصر 2007 يواصل استعداداته لمواجهتي العراق استعدادا للتصفيات الإفريقية
فجر رمضان.. النبي أوصى بهذا العمل بين الأذانين والتوقف مع الثاني فانتبه
التصريح بدفن القمص تادرس عطية والجنازة اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية
ناقد رياضي يكشف حقيقة إيقاف مروان عطية في مباراة سموحة
جمال العدل: زعل الرئيس السيسي من المسلسلات على حق.. أعمال بايخة ومش لطيفة
نادر شوقي يكشف كواليس صفقات الأهلي
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 130 مُسيرة أوكرانية خلال 4 ساعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 23 فبراير 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا

حظك اليوم وتوقعات الابراج
حظك اليوم وتوقعات الابراج
حياة عبد العزيز

حظك اليوم وتوقعات الأبراج من أبرز ما يبحث عنه الأشخاص في بداية كل يوم جديد، للبحث عن أسرار علم الفلك وكيفية التصرف في بعض المواقف المهنية أو الشخصية.

وفي خلال هذا التقرير نستعرض حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 23 فبراير 2026 على الصعيد المالي والصحي والعاطفي.

برج الحمل وحظك اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

سيكون العمل المكتبي أفضل من المعتاد. سيُقدّر شريك حياتك جهودك اليوم. سيُضفي وصول الضيوف مساءً جواً من البهجة على المنزل. هناك احتمال لوراثة ممتلكات عائلية، مما يزيد من ثروتك. ستبقى نفقاتك تحت السيطرة، وستشعر بصحة جيدة.

برج الثور وحظك اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

ستتحقق رغباتك قد تحتاج إلى رحلة عمل خارجية ستكون مفيدة للغاية. ستزداد سعادتك. في العمل، قد تُسند إليك مسؤولية ستعود عليك بالنفع عند إنجازها. سيحظى طلاب الفنون بيوم جيد، وقد تُتاح لهم فرصة لدراسة تصميم الجرافيك. يُشير هذا إلى استقرار مالي. سيكون الجو العائلي لطيفًا، وستكون صحتك أفضل من ذي قبل. 

برج الجوزاء وحظك اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

ستُجري تغييرات في أسلوب عملك. ستساعد في حلّ مشاكل طفلك المهنية بتوجيه من شخص ذي خبرة. باستخدامك اللباقة في المواقف الصعبة، ستجد حلولًا للمشاكل، قد تظهر خطط سفر لمسافات طويلة. تجنّب الأنشطة الخطرة، ولا تتسرّع في إنجاز مهامك أو تتصرّف بغضب، وسيُنجز عملك.

برج السرطان وحظك اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

أعد النظر في خطط توسيع مشروعك استشر الخبراء عند اتخاذ أي قرار، كبيرًا كان أم صغيرًا، لتحقيق الربح. سيساعدك الحفاظ على جو عائلي متناغم. على الطلاب تجنب إضاعة الوقت على مواقع التواصل الاجتماعي؛ فجهودكم ستؤتي ثمارها قريبًا..

برج الأسد وحظك اليوم الإثنين 23 فبراير 2026 

ستكون النساء أكثر نشاطاً في مجال الأعمال، وسيحققن مكاسب مالية. سيكون جو المنزل لطيفاً، وستقضي الأمسية بصحبة كبار السن. ستنجح خططك، لكن تجنّب التعقيدات غير الضرورية، وخصّص بعض الوقت لنفسك. من الممكن تحقيق مكاسب مالية للبعض.


برج العذراء وحظك اليوم الإثنين 23 فبراير 2026  

اقضِ بعض الوقت في عزلة أو في مكان ديني في المساء، ناقش مستقبلك مع والدتك. سيكون ذهنك مليئًا بالأفكار. استخدم كلمات لطيفة عند التحدث مع المقربين. قد يخطط العشاق لنزهة أو مشاهدة فيلم. سيحظى الطلاب بيوم جيد.

برج الميزان وحظك اليوم الإثنين 23 فبراير 2026 

قد تخطط لنزهة مع الأصدقاء. ستؤثر في الآخرين بنجاح، لكن تحكّم في أعصابك، وإلا فقد يعارضك البعض. أما من الناحية المالية، فستبقى الأمور مستقرة. ستبدأ اليوم بالمهام المؤجلة، وستحظى أفكارك بالتقدير، سيسود السلام والسعادة في المنزل، قد يلجأ إليك الأطفال لتلبية احتياجاتهم.

برج العقرب وحظك اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

قد تبدأ شيئاً جديداً في حياتك. سيحظى الطلاب الذين يستعدون للامتحانات التنافسية بعيداً عن ديارهم بيومٍ أفضل، بدعمٍ قوي من أساتذتهم، قد يحصل العاملون في القطاع الحكومي على التشجيع أو التقدير. من المُرجّح تحقيق مكاسب مالية. ستُنجز مُعظم مهامك بسلاسة..

برج القوس وحظك اليوم الإثنين 23 فبراير 2026 

قد يُخطط المرتبطون برحلة طويلة بالسيارة. قد يزوركم ضيوف، مما قد يُؤدي إلى تغييرات في جدولكم اليومي. قد تُخصّص الأمهات وقتًا لإعداد شيء مميز لأطفالهن. ستبقى الرفاهية المادية على حالها، قد تُحقق سيدات الأعمال مكاسب مالية جيدة. 

برج الجدي وحظك اليوم الإثنين 23 فبراير 2026 

 ستبقى صحتك جيدة، وستشعر بالنشاط. سيحظى الطلاب بدعم كامل من المعلمين يمكنك تزيين منزلك بما يتناسب مع أجواء الاحتفالات. سيثير أسلوب عملك إعجاب الآخرين. من المرجح أن يحظى كتّاب هذا البرج بيوم مثمر. 


برج الدلو وحظك اليوم الإثنين 23 فبراير 2026 

قد تقضي معظم وقتك في أنشطة دينية أو روحية. سيؤتي التركيز والعمل الجاد ثمارهما، ويمنحك راحة البال. قد يستفيد الطلاب من التفكير بهدوء واستقلالية في مسألة مهمة.

برج الحوت وحظك اليوم الإثنين 23 فبراير 2026 

 سيحاول شريك حياتك فهمك بشكل أفضل اليوم، مما يُضفي حيوية على علاقتكما. سيشعرك العمل التطوعي في مجال العمل الاجتماعي بالرضا. قد تخطط لمشاهدة فيلم في المنزل مع إخوتك. ستتاح لك فرصة لقاء شخصية مرموقة

حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم برج الدلو برج الثور برج الجوزاء برج الحمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟

كاهن كنيسة مارجرجس

مصرع كاهن كنيسة مارجرجس بعد سقوطه من الدور الرابع في الإسكندرية

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت وزيادات لفئات جديدة

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت .. وزيادات لفئات جديدة

تحديث بطاقة التموين أونلاين

لصرف 400 جنيه واستمرار الدعم.. خطوات تحديث بطاقة التموين أونلاين فوراً

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

عائد يصل لـ 22% في 2026| شهادات البنك الأهلي المصري واحسب مكسبك الشهري

بعائد يصل لـ 22%.. أفضل شهادات البنك الأهلي الجديدة في 2026.. وخبير يعلق

الأرصاد تحذر من تقلبات حادة غدًا: أمطار غزيرة ورعدية وحبات البرد على هذه المناطق

الأرصاد تحذر من تقلبات حادة خامس أيام رمضان: أمطار غزيرة ورعدية وحبات البرد

ترشيحاتنا

شربات القطايف

بارد ولا ساخن؟.. طريقة عمل شربات القطايف والكنافة

شربات القطايف

بارد ولا ساخن؟.. طريقة عمل شربات القطايف والكنافة

وظائف بقطاع "التعبئة والتغليف"

برواتب تصل لــ10 آلاف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف بقطاع «التعبئة والتغليف»

بالصور

كيميا فنية مميزة تجمع يمنى طولان وياسر جلال في كلهم بيحبوا مودى

يمنى طولان
يمنى طولان
يمنى طولان

إشادات جماهيرية واسعة بنيللي كريم في الحلقة الخامسة من على قد الحب

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

رغم الخلافات.. لينا صوفيا تتصرف مثل والدتها في ننسى اللي كان

لينا صوفيا
لينا صوفيا
لينا صوفيا

يارا السكري تتفوق على نفسها في مسلسل على كلاي وتفاجئ جمهور دراما رمضان

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

فيديو

تصريحات سمية درويش

معندهمش ثقة في نفسهم.. سمية درويش تنتقد هوس بعض الفنانين بالترند

المهاجر المصري فريد إسحاق يوسف

مهاجر مصري ينقذ عشرات الأمريكيين من إطلاق نــ.ـار بملعب هوكي

وفاة الحريف الصغير

كانت أحلامه كبيرة.. نهاية مأساوية لـ الحريف الصغير على طريق الخير

هدى الإتربي

نؤة وهي بتتحول .. هدى الإتربي تنشر فيديو جديدا من كواليس مسلسل مناعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد