فريق قانوني دولي يفتح باب الشهادات بشأن اغتيال سيف الإسلام القذافي

أعلن المحامي خالد الزايدي، محامي سيف الإسلام القذافي، عن إطلاق بوابة إلكترونية دولية متخصصة لتلقي البلاغات والمعلومات المتعلقة بواقعة اغتيال سيف الإسلام القذافي في ليبيا، في خطوة وصفها بأنها “جزء من مسار قانوني دولي منظم يهدف إلى كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين”.

وأوضح الزايدي أن الفريق القانوني الدولي المكلف بمتابعة القضية يضم نخبة من المحامين والمحققين المتخصصين في الجرائم الجنائية الدولية، ويعمل بالتنسيق مع خبراء في الأدلة الرقمية والتحقيقات العابرة للحدود. وأكد أن البوابة الجديدة ستتيح استقبال الشهادات والوثائق والتسجيلات وأي معطيات أخرى يمكن أن تسهم في توضيح ملابسات الجريمة.

وأشار إلى أن جميع المعلومات الواردة عبر المنصة ستعامل بسرية تامة، مع تطبيق أعلى معايير حماية البيانات وأمن المعلومات المعتمدة دوليًا، بما يضمن الحفاظ على خصوصية المبلّغين وسلامتهم القانونية والشخصية.

كما بين أن المواد المستلمة ستخضع لعمليات تدقيق وتحليل مهني دقيق ضمن إطار قانوني يراعي قواعد الإثبات المعمول بها في القضايا الجنائية الدولية.

ووفق ما نشره الفريق القانوني، فإن البوابة متاحة أمام الأفراد والمؤسسات على حد سواء، وتوفر آليات تواصل مشفّرة تتيح الإبلاغ الآمن، إضافة إلى إمكانية رفع مستندات وملفات داعمة للقضية.

يُذكر أن سيف الإسلام القذافي قتل في الثالث من فبراير الماضي داخل منزله بمدينة الزنتان، إثر اقتحام مسلحين مجهولين للمقر بعد تعطيل كاميرات المراقبة، حيث تعرض لإطلاق نار مباشر أدى إلى وفاته في الحال، بحسب ما أفادت به مصادر مقربة من العائلة آنذاك.