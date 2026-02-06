قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

أول تعليق من أحمد قذاف الدم على مقـ.تل سيف الإسلام القذافي

سيف الإسلام القذافي
سيف الإسلام القذافي
فرناس حفظي

قال أحمد قذاف الدم، في أول تعليق له على مقتل سيف الإسلام القذافي، إن سجل سيف الإسلام ودوره في تعزيز الحوار والمصالحة سيظل حاضراً، مشيراً إلى أنه اختار طريق صناديق الاقتراع بدلًا من اللجوء إلى العنف أو صناديق الذخيرة.

وفي السياق ذاته، شهدت منطقة تينيناي في بلدية بني وليد شمال غربي ليبيا، مراسم عزاء سيف الإسلام القذافي، بحضور جماهيري واسع وإجراءات أمنية مشددة، بعد وصول جثمانه إلى المدينة.

وأظهرت الصور حضورا كثيفا وسط لافتات تحمل صور سيف الإسلام والقائد الليبي الراحل معمر القذافي.

وكان المجلس البلدي قد أعلن استكمال جميع الترتيبات اللازمة لإقامة مراسم الدفن المقررة يوم الجمعة، مؤكدًا جاهزية المدينة لاستقبال المعزين وتوفير أجواء مناسبة لإتمام العزاء.

ونعى شقيقه الساعدي معمر القذافي سيف الإسلام، مؤكدًا أنه "قتل غدرًا أثناء صيامه"، داعيًا الليبيين إلى الصلاة عليه والالتزام بالنظام العام، وعدم الانجرار وراء أي أعمال خارجة عن القانون.

من جهته، طالب الفريق القانوني لسيف الإسلام القذافي السلطات القضائية بالإسراع في كشف الحقيقة حول اغتياله، مؤكدًا ضرورة التعامل مع القضية بحيادية تامة وكشف الحقائق دون أي تأثيرات أو ضغوط.

أحمد قذاف الدم مقتل سيف الإسلام القذافي سيف الإسلام ليبيا سيف الإسلام القذافي

