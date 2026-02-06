جيش الاحتلال يعلن مهاجمة موقع تابع لحماس في قطاع غزة

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما على موقع تابع لحركة حماس في قطاع غزة ردا على إطلاق نار استهدف قواته أمس في منطقة الخط الأصفر شمال القطاع.

وأعلن متحدث باسم جيش الاحتلال أن الهجوم كان "مُستهدفا" ولم يسفر عن أي إصابات في صفوف القوات.

وعلى صعيد آخر، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الأمعري وسط الضفة الغربية، وسط انتشار عسكري مكثف، وفق ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الدفاع المدني في غزة أن غارات جوية إسرائيلية، الأربعاء، أسفرت عن استشهاد عشرة أشخاص في القطاع الفلسطيني، بينهم أربعة أطفال، بينما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه شنّ الغارة بعد أن أصاب إطلاق نار استهدف قواته ضابطًا بجروح.

وأوضحت الوكالة، التي تعمل كقوة إنقاذ، أن الشهداء سقطوا في سلسلة من الغارات والقصف المدفعي، بينما أصيب 31 آخرون على الأقل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه نفّذ "ضربات دقيقة" بعد أن "فتح مسلحون النار على القوات"، ما أسفر عن إصابة ضابط بجروح خطيرة، مضيفًا أنه يعتبر الحادث انتهاكًا لوقف إطلاق النار في غزة.