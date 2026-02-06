إعلامي: جماعة الإخوان الإرهابية تتعمد ضخ محتويات مستفزة

قال الإعلامي حسام الغمري، إن جماعة الإخوان الإرهابية تتعمد ضخ محتوى مستفز يتضمن إهانة وسخرية وفضائح بلا دليل وإشاعات ومقاطع مجتزأة.

وأضاف حسام الغمري، في برنامج "رؤية" على قناة "تن"، أن هدف هذه الشائعات هو إشعال الغضب لأن الغضب هو وقود الفوضى في استراتيجية الإخوان، منوها بأنهم لا يهمهم أن يفهم المواطن لكن يهمهم جدا أن تغضب لأن العقل الغاضب لا يزن الأمور ولا يرى الدولة إلا خصما يجب إسقاطه.

وأشار إلى أنه لهذه الأسباب يضخون يوميا شائعات بلا مصدر وإهانات وسخرية، وتظهر الصياغات النمطية ومنشورات بعبارات لا تصلح لأي إعلام مهني.