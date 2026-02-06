قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خرجت من الحبس.. إخلاء سبيل سوزي الأردنية
صدمة في الأهلي بسبب زيزو.. وتوروب في ورطة
دعاء ساعة الإجابة في ثالث جمعة من شعبان.. ادرك أبواب الرزق بـ10 كلمات
مسؤول أمريكي سابق: نزع سلاح حماس شرط أساسي لإعادة إعمار غزة وإرسال قوات الاستقرار
رئيس "مجمع عمال مصر": إفريقيا قارة الفرص الجاهزة.. والاستثمار بوابة التنمية المستدامة
استبعاد من كأس العالم.. منتخب مصر يرد لأول مرة على خبر تهديد إمام عاشور
أمريكا تحث مواطنيها على مغادرة إيران: لا يمكننا ضمان سلامتكم
عبد الله السعيد الأبرز.. الغيابات تضرب الزمالك أمام زيسكو في الكونفدرالية
الأهلي يستعد لتجديد عقد إمام عاشور بعد الأزمة
ترامب: الانتخابات في أمريكا مزورة.. ولن يكون هناك دولة
البنتاجون يطلق منافسة لإنتاج طائرات مسيرة هجومية منخفضة التكلفة
السكة الحديد: واقعة حشرات القطار حدث طارئ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمريكا تحث مواطنيها على مغادرة إيران: لا يمكننا ضمان سلامتكم

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة
فرناس حفظي

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيراً جديداً لمواطنيها في إيران، في أعقاب "قيود النقل، وانقطاع الإنترنت، وخطر الاعتقال"،  وتحث الولايات المتحدة مواطنيها على مغادرة إيران فوراً، وتوصيهم باستخدام المعابر البرية إلى أرمينيا أو تركيا، والتي لا تزال مفتوحة. 

ووفقاً للبيان، قد يُعتقل مواطنون أمريكيون من أصل إيراني لمجرد حيازتهم جواز سفر أمريكي، ولا تستطيع الولايات المتحدة ضمان سلامة من يختارون البقاء في البلاد.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة فرانس برس بوصول وزير الخارجية الإيراني إلى سلطنة عُمان، لبحث ملفات ذات اهتمام مشترك في إطار محادثات مع الولايات المتحدة، بحسب ما أوردته مصادر مطلع.

كشف البيت الأبيض، اليوم، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لمعرفة مدى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكدا أن المسار الدبلوماسي سيكون محور المحادثات المرتقبة بين الجانبين.


وأوضح البيت الأبيض، أن الدبلوماسية ستتصدر أجندة المحادثات المقررة، الجمعة، مع طهران، في وقت أكد فيه مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن ممثلين عن الولايات المتحدة سيجرون مباحثات مع نظرائهم الإيرانيين في سلطنة عمان.

وأشار المسؤول إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إلى جانب جاريد كوشنر صهر الرئيس ترامب، سيشاركان في المحادثات، التي سبق أن أعلنت عنها طهران، دون الكشف حتى الآن عن جدول أعمالها بشكل تفصيلي.


وبحسب وزارة الخارجية الإيرانية، تهدف طهران إلى حصر النقاش في ملفها النووي وسبل تخفيف العقوبات المفروضة عليها، فيما تسعى واشنطن إلى توسيع نطاق المفاوضات ليشمل برنامج الصواريخ الإيراني ودعم طهران لحلفائها في المنطقة، بما في ذلك حركة حماس في قطاع غزة، وحزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن.

وزارة الخارجية الأمريكية إيران الولايات المتحدة المعابر البرية جواز سفر أمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

أسعار البانيه

بعد وصول الكيلو لـ250 جنيهًا.. متى تتراجع أسعار البانيه والدواجن؟

مصطفى بكري

مصطفى بكري يشكف مفاجآت مهمة عن التعديل الوزاري المرتقب

العمالة غير المنتظمة

بمناسبة رمضان.. موعد صرف منحة للعمالة غير المنتظمة والفئات المستحقة

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم 5-2-2025.. تراجع جديد

بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم

بوابة الأزهر الإلكترونية .. استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم

موعد صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا بعد تقديم الصرف قبل رمضان

موعد صرف مرتبات فبراير 2026 رسميا بعد تقديم الصرف مع بداية رمضان

الامطار

قبل حدوثها بـ 72 ساعة .. الري تضع خطة للتنبؤ بأماكن سقوط السيول

ترشيحاتنا

سعر الذهب

سعر الذهب في الإمارات مساء اليوم 5-2-2026

وزير البترول يعقد لقاء مائدة مستديرة موسع مع ممثلي الشركات الأمريكية بغرفة التجارة

وزير البترول يعقد لقاء مائدة مستديرة موسع مع ممثلي الشركات الأمريكية بغرفة التجارة

وزير البترول يبحث مع شيفرون الأمريكية تسريع ربط حقل افروديت القبرصي بمصر

وزير البترول يبحث مع شيفرون الأمريكية تسريع ربط حقل افروديت القبرصي بمصر

بالصور

6 طرق صحية لتحضير الفشار فى المنزل .. أيهما أفضل للسكر

الفشار
الفشار
الفشار

طريقة عمل صينية كوسة بالسجق .. وجبة صحية ومحببة للأطفال

طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق
طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق
طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق

فوائد فاكهة الأفوكادو للقلب والدماغ .. وهل يمكن تناولها يوميًا؟

فوائد تناول الأفوكادو
فوائد تناول الأفوكادو
فوائد تناول الأفوكادو

4 أطعمة تعالج الحموضة وتحميك منها .. غير تقليدية

الحموضة
الحموضة
الحموضة

فيديو

إيقاف مسلسل روح off

مش هشيل مشاهد أم جاسر .. بلال صبري يعلن إيقاف مسلسل روح OFF

لميس الحديدي

شيرين عبدالوهاب كانت طوق النجاة .. لميس الحديدي تكشف سر أغنية أنقذتها من السرطان

حميد الشاعري وليجي سي

كان على عيني .. حميد الشاعري يطرح أحدث أغانيه برفقة ليجى سي

هدية أردوغان للسيسي

هدية أردوغان للرئيس السيسي .. مواصفات السيارة الكهربائية "توغ"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد