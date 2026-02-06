الأهلي يستعد لتجديد عقد إمام عاشور بعد الأزمة

كشف الإعلامي جمال الغندور عن تحركات إدارة النادي الأهلي بشأن ملف تعديل وتمديد عقد لاعب الفريق الأول، إمام عاشور، مع اقتراب ختام الموسم الحالي.

وأوضح الغندور خلال تصريحاته التلفزيونية أن النادي وضع ملامح العرض الأول لتجديد العقد، الذي يُقدر بقيمة مالية تصل إلى 35 مليون جنيه، في محاولة للحفاظ على أحد أبرز لاعبيه الأساسيين.



قيمة العرض وتفاصيل الإعلانات

وأشار الغندور إلى أن القيمة المالية المحددة لا تشمل عقود الإعلانات، حيث سيتم مناقشة هذا الجانب بشكل منفصل خلال جلسة التفاوض المنتظرة بين إدارة الأهلي واللاعب، بما يتماشى مع رؤية الطرفين. ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي القلعة الحمراء لتأمين استمرارية إمام عاشور ضمن صفوف الفريق في المواسم المقبلة.

خطة الأهلي للتحرك الرسمي

أكد الإعلامي أن إدارة الأهلي تخطط لتحريك ملف التجديد بشكل رسمي خلال المرحلة الأخيرة من الموسم، بهدف حسم العقد مبكرًا ومنع أي محاولات خارجية للتفاوض مع اللاعب. ويأتي هذا الإجراء لضمان استقرار الفريق والحفاظ على العناصر الأساسية قبل انطلاق الموسم الجديد.



عقوبة سابقة على اللاعب

يُذكر أن الأهلي سبق ووقع عقوبة مالية على إمام عاشور بقيمة 1.5 مليون جنيه، نتيجة تغيبه عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز. كما خضع اللاعب لبرنامج تدريبي منفرد لمدة أسبوعين، ضمن إجراءات الانضباط داخل النادي.

يبدي الأهلي اهتمامًا كبيرًا بالحفاظ على لاعبه الشاب بعد المستويات المميزة التي قدمها مؤخرًا، ويستعد لتقديم عرض رسمي يضمن استمرار إمام عاشور ضمن صفوف الفريق مع حلول الموسم الجديد، مع وضع جميع الملفات المالية والتفاوضية ضمن خطة واضحة ومحكمة.



