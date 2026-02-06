شوبير: عقوبة إمام عاشور مستمرة.. وملف التجديد مغلق

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن تخفيف العقوبة الموقعة على إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي.



وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك»:

«مصدر مسؤول بالنادي الأهلي ينفي كل ما تردد حول نية تخفيف العقوبة عن إمام عاشور، ويؤكد أنها سارية حتى آخر يوم وفقًا لما تم الإعلان عنه، كما أن ملف تجديد اللاعب مغلق في الوقت الحالي».



وأفادت المصادر أن إمام عاشور نجم النادي الأهلي لم يتواجد ليلة مباراة البنك الأهلي في الدوري الممتاز بأحد الملاهي الليلية والسهر برفقة أصدقائه.

أضافت المصادر أن إمام عاشور تواجد في أحد المطاعم المتخصصة في الكبدة الجملي وتناول وجبة الكبدة الجملي نافيا قيام اللاعب بالسهر رفقة أصدقائه.

أشارت إلي أن حالة من الغضب سادت بين جنبات النادي الأهلي لدي تواتر الأنباء حول تواجد إمام عاشور نجم الشياطين الحمر فى أحد الملاهي الليلية بعد تعادل الفريق الأول مع البنك الأهلي 1-1 فى الدوري المحلي.