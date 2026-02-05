دوري أبطال إفريقيا | سفير مصر في الجزائر يستقبل بعثة الأهلي

حرص عبد اللطيف اللايح، سفير مصر في الجزائر، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فور الوصول إلى مطار هواري بومدين بالجزائر، بجانب كل من القنصل أحمد بسيوني والملحق الإداري بالسفارة علي عبد الباقي.

وحرص النائب محمد الجارحي، رئيس البعثة، عضو مجلس الإدارة، والكابتن سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة، والكابتن وليد صلاح الدين، مدير الكرة، على توجيه الشكر للسفير وطاقم السفارة على حسن الاستقبال وتسهيل إجراءات خروج البعثة من المطار.

ويواجه الأهلي فريق شبيبة القبائل ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها مساء السبت المقبل.

وصول الأهلي

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة النائب محمد الجارحي عضو مجلس الإدارة، وصلت إلى الجزائر الخميس، لخوض مباراة شبيبة القبائل في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي أمام شبيبة القبائل يوم السبت القادم في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد حسين آيت أحمد في الجولة الخامسة من دور المجموعات ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثانية في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 8 نقاط.