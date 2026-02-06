الصدارة عندنا بجدارة.. سيراميكا كليوباترا يحتفل باعتلاء قمة الدوري

احتفل نادي سيراميكا كليوباترا بتصدره جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، في إنجاز لافت خلال الموسم الحالي.



ونشرت الصفحة الرسمية للنادي صورًا للفريق، وعلّقت عليها قائلة:

«يعني إيه الدوري المصري؟ يعني تحلم بالمنافسة ولو لفترة…

بس الصدارة عندنا بجدارة في سيراميكا كليوباترا».



حقق فريق سيراميكا كليوباترا الفوز على فريق غزل المحلة بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري العام.

وسجل أهداف سيراميكا كليوباترا كل من فخري لاكاي "هدفين" وعمرو قلاوة في الدقائق 16 و32 و90+1، بينما سجل هدفي غزل المحلة كل من عبيدي إينزا جيمي مونجا في الدقيقتين 29 و90+3 من عمر المباراة.

وبتلك النتيجة رفع فريق سيراميكا كليوباترا رصيده للنقطة 35 ليعزز صدارته لجدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما توقف رصيد غزل المحلة عند النقطة 17 ليحتل المركز الـ 14