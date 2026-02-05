محافظ الغربية يقود جولة ميدانية موسعة في شارع البحر وسكة المحلة لرصد الإشغالات | صور

قاد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولة ميدانية موسعة استمرت على مدار ثلاث ساعات داخل نطاق مدينة طنطا، شملت شارع البحر لمتابعة تسيير المواصلات، وشارع سكة المحلة لرصد الإشغالات، وشارع 25 كاكولا ومنطقة كانداليهب، ومقابر عوارة ومحيطها، بالإضافة إلى شارع جانبية القرشي الذي سيتم رصفه وتطويره ضمن الخطة الاستثمارية بطول 750 متر وعرض 10 أمتار. جاءت الجولة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة وحرص المحافظة على إعادة الانضباط للشارع وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان سير الحركة المرورية بشكل آمن ومنظم.

وخلال الجولة، أشرف محافظ الغربية على سير العمل مباشرة وسط فرق النظافة والمعدات المخصصة، موجها بدفع سيارات الكنس ورفع المخلفات أولًا بأول، والتأكد من إزالة جميع التعديات والإشغالات التي تعيق حركة المواطنين. وأكد اللواء أشرف الجندي أن الشارع حق أصيل للمواطن وأن المحافظة لن تسمح بأي تجاوزات تمس هذا الحق، مشددًا على أن المتابعة الميدانية المستمرة هي السبيل لضمان تقديم خدمة تليق بأبناء طنطا.

كما شدد المحافظ على رفع جميع الإشغالات المخالفة،، ووجّه إنذارات مشددة لأصحاب الكافيهات والمقاهي بضرورة الالتزام بالمساحات المصرح بها وعدم التعدي على الأرصفة أو الطريق، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات. وأضاف المحافظ أن المظهر الحضاري للمدينة خط أحمر لا يمكن التهاون فيه، وأن المحافظة لن تسمح بعودة الفوضى أو العشوائية مرة أخرى.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن حملات النظافة ورفع الإشغالات ستُنفذ بشكل يومي ومكثف، ولن تقتصر على أوقات أو مناطق بعينها، مضيفًا: «وجودنا في الشارع هو رسالة واضحة بأن حق المواطن لن يُهدر، وأن المحافظة ستواصل التواجد الميداني لضمان الانضباط الكامل».

وفي نهاية الجولة، شدد المحافظ على أهمية التعاون بين المواطنين والأجهزة التنفيذية للحفاظ على ما يتم إنجازه، مؤكدًا أن المحافظة ماضية في تنفيذ خطتها الشاملة لتحسين جودة الحياة للمواطنين وإعادة الوجه الحضاري للمدينة.