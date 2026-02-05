قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد سمير مساعدًا لرئيس حزب الوفد
نجم الساموراي الياباني جوتيتشي أوكادا يجهز لتسجيل فيلم عن الحضارة المصرية
رحيل مفاجئ لشيخ خطاطي القرآن الكريم .. أهالي شندلات يشيعون نوفل في جنازة شعبية بالغربية
مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. تفاصيل تحسم الجدل الآن
المقاولون العرب يتقدم على وادي دجلة بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري
إيران: عراقجي غادر إلى مسقط لإجراء مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة
ميسي يعود إلى برشلونة في حدث كروي تاريخي .. متى يحدث؟
سيراميكا كليوباترا يتقدم على غزل المحلة 2-1 بالشوط الأول بالدوري
مخدوش موافقتي| أول تعليق من سائق أوبر عن أزمة مهندسة أكتوبر .. خاص
اجتماع رفيع المستوى بين "تطوير التعليم" و"النواب" لبحث سبل الحد من الهجرة غير الشرعية
متقلعوش بالليل | ياسمين عز : إحنا لسه في عز الشتا
مصطفى بكري : الرئيس السيسي يتابع بنفسه خطة التنمية بجهاز مستقبل مصر
محافظ الغربية يقود جولة ميدانية موسعة في شارع البحر وسكة المحلة لرصد الإشغالات | صور

الغربية أحمد علي

قاد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولة ميدانية موسعة استمرت على مدار ثلاث ساعات داخل نطاق مدينة طنطا، شملت شارع البحر لمتابعة تسيير المواصلات، وشارع سكة المحلة لرصد الإشغالات، وشارع 25 كاكولا ومنطقة كانداليهب، ومقابر عوارة ومحيطها، بالإضافة إلى شارع جانبية القرشي الذي سيتم رصفه وتطويره ضمن الخطة الاستثمارية بطول 750 متر وعرض 10 أمتار. جاءت الجولة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة وحرص المحافظة على إعادة الانضباط للشارع وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان سير الحركة المرورية بشكل آمن ومنظم.

وخلال الجولة، أشرف محافظ الغربية على سير العمل مباشرة وسط فرق النظافة والمعدات المخصصة، موجها بدفع سيارات الكنس ورفع المخلفات أولًا بأول، والتأكد من إزالة جميع التعديات والإشغالات التي تعيق حركة المواطنين. وأكد اللواء أشرف الجندي أن الشارع حق أصيل للمواطن وأن المحافظة لن تسمح بأي تجاوزات تمس هذا الحق، مشددًا على أن المتابعة الميدانية المستمرة هي السبيل لضمان تقديم خدمة تليق بأبناء طنطا.

كما شدد المحافظ على رفع جميع الإشغالات المخالفة،، ووجّه إنذارات مشددة لأصحاب الكافيهات والمقاهي بضرورة الالتزام بالمساحات المصرح بها وعدم التعدي على الأرصفة أو الطريق، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات. وأضاف المحافظ أن المظهر الحضاري للمدينة خط أحمر لا يمكن التهاون فيه، وأن المحافظة لن تسمح بعودة الفوضى أو العشوائية مرة أخرى.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن حملات النظافة ورفع الإشغالات ستُنفذ بشكل يومي ومكثف، ولن تقتصر على أوقات أو مناطق بعينها، مضيفًا: «وجودنا في الشارع هو رسالة واضحة بأن حق المواطن لن يُهدر، وأن المحافظة ستواصل التواجد الميداني لضمان الانضباط الكامل».

وفي نهاية الجولة، شدد المحافظ على أهمية التعاون بين المواطنين والأجهزة التنفيذية للحفاظ على ما يتم إنجازه، مؤكدًا أن المحافظة ماضية في تنفيذ خطتها الشاملة لتحسين جودة الحياة للمواطنين وإعادة الوجه الحضاري للمدينة.

تجاهل صحة اللثة يزيد من الإصابة بمشاكل صحية خطيرة.. أبرزها أمراض القلب

نينا مغربي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة تجمع بين الجرأة والرقي

مشروبات بديلة للقهوة لتحسين النشاط والتركيز.. خيارات صحية بعيدًا عن الكافيين

فوائد تناول حفنة مكسرات بعد الإفطار في رمضان.. طاقة وصحة معًا

