يعالج الكوليسترول والسكر والأوعية الدموية .. نوع ياميش خارق للقلب

اسماء محمد

يجب اختيار الزبيب ضمن قائمة مشتريات شهر رمضان الكريم للوقاية من أمراض القلب والمساعدة في علاجها بـ 4 طرق مختلفة.

وكشف موقع verywellhealth أن الزبيب من أكثر أنواع الياميش التى تساعد فى الحفاظ على صحة مرضى القلب بل وتساهم فى العلاج.


يرتبط تناول الزبيب بانتظام بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب وقد يعود ذلك إلى محتوى الزبيب من العناصر الغذائية، وتحديداً البوتاسيوم والألياف والمركبات الفينولية.

ضغط الدم

 

 أظهرت الدراسات أن الزبيب يمكن أن يخفض ضغط الدم ويُعزى ذلك على الأرجح إلى محتواه من البوتاسيوم، وهو عنصر حيوي في خفض ضغط الدم، ومضادات الأكسدة الموجودة في الزبيب. 

الكوليسترول

 

يرتبط تناول الزبيب بانخفاض مستوى الكوليسترول، ربما بسبب محتواه من الألياف وتساعد الألياف الغذائية على خفض الكوليسترول عن طريق الارتباط بجزيئات الكوليسترول في الأمعاء الدقيقة، مما يمنع الكوليسترول من دخول مجرى الدم كما ثبت أن الفينولات والريسفيراترول ومضادات الأكسدة الأخرى الموجودة في الزبيب تخفض الكوليسترول وربما تقي من أمراض القلب.  

سكر الدم

 الزبيب من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، وقد ثبت أنه يؤثر إيجاباً على تنظيم سكر الدم، وهو أمر ضروري لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.


صحة القلب والأوعية الدموية عامة

 أظهرت الدراسات أن الزبيب قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل عام ويرجع ذلك على الأرجح إلى التأثيرات المشتركة للعوامل المذكورة أعلاه.   


يساعد إدخال الزبيب في نظامك الغذائي على خفض المؤشرات الأيضية مثل ضغط الدم والكوليسترول وسكر الدم، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بشكل عام.

