أمينة خيري : ثقافة الكومباوند عملت فجوة في التواصل بين الناس

أكدت الكاتبة الكبيرة أمينة خيري، أن أبرز تحديات المجتمع المصري اليوم لا تكمن في تعدد أنظمة التعليم، بل في غياب الروابط الثقافية والاجتماعية المشتركة بين الناس، مثل اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا، ما يفاقم التباعد بين فئات المجتمع.

وقالت “خيري”، خلال لقاء لها لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن ظاهرة الكمباوند أسهمت في خلق ما وصفته بـ “فقاعات منعزلة”، يعيش فيها البعض بمعزل عن حياة الشارع المصري، في حين تتكون لدى باقي المجتمع صور سلبية متبادلة، ما يعمّق الانقسامات الاجتماعية.

وتابعت الكاتبة الكبيرة أمينة خيري، أن التفاوت الطبقي أمر طبيعي، لكن التهديد الحقيقي يكمن في المسارات الاجتماعية التي تحد من الحركة والصعود، مؤثرة بذلك على السلم الاجتماعي واستقرار المجتمع.