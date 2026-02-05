قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

ارتفع 20 جنيه .. تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم 5-2-2026

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

أظهر سعر الذهب في مصر ارتفاعًا طفيفًا مع اقتراب انتهاء تداولات مساء اليوم الخميس الموافق 5-2-2026.

الذهب يرتفع

وسجل سعر جرام الذهب زيادة جديدة بقيمة 20 جنيه في المتوسط داخل محلات الصاغة.

سعر الذهب

تذبذب المعدن الأصفر 

وفقًا لتداولات السوق والتي شهدت تحركات نزولية في المعدن الأصفر حيث فقد أكثر من 1100 جنيه من قيمته في تعاملات الأسبوع الماضي واستكمل مسلسل التراجع مع بدء تعاملات اليوم بمقدار 120 جنيه.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر الذهب نحو 6520 جنيه.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكثر انتشارا نحو 7451 جنيه للبيع و 7508 جنيه للشراء.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا إلي6520 جنيه للبيع و 6570 جنيه للشراء.

عيار 21 الآن بعد التراجع.. سعر الذهب اليوم الخميس 2-1-2025

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط تداولًا نحو 5588 جنيه للبيع و 5631 جنيه للشراء.

سعر عيار 14

ووصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4346 جنيه للبيع و 4380 جنيه للشراء.

سعر الذهب يحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4815 دولار للبيع و 4816 دولار للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 52.16 ألف جنيه للبيع و 52.56 ألف جنيه للشراء.

