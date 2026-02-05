ارتفع 20 جنيه .. تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم 5-2-2026

أظهر سعر الذهب في مصر ارتفاعًا طفيفًا مع اقتراب انتهاء تداولات مساء اليوم الخميس الموافق 5-2-2026.

الذهب يرتفع

وسجل سعر جرام الذهب زيادة جديدة بقيمة 20 جنيه في المتوسط داخل محلات الصاغة.

تذبذب المعدن الأصفر

وفقًا لتداولات السوق والتي شهدت تحركات نزولية في المعدن الأصفر حيث فقد أكثر من 1100 جنيه من قيمته في تعاملات الأسبوع الماضي واستكمل مسلسل التراجع مع بدء تعاملات اليوم بمقدار 120 جنيه.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر الذهب نحو 6520 جنيه.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكثر انتشارا نحو 7451 جنيه للبيع و 7508 جنيه للشراء.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا إلي6520 جنيه للبيع و 6570 جنيه للشراء.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط تداولًا نحو 5588 جنيه للبيع و 5631 جنيه للشراء.

سعر عيار 14

ووصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4346 جنيه للبيع و 4380 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4815 دولار للبيع و 4816 دولار للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 52.16 ألف جنيه للبيع و 52.56 ألف جنيه للشراء.