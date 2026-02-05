مها عبدالناصر : جلسات استماع بحضور خبراء ومنصات رقمية للتحقق من سن المستخدمين

قالت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، إن البرلمان يعقد جلسات استماع يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، بحضور جميع الجهات المعنية وخبراء تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب مسؤولين عن منصات التواصل الاجتماعي، لمناقشة ما يتم تداوله بشأن استخدام الأطفال للتطبيقات والمنصات الرقمية عبر الإنترنت.

آليات دقيقة للتحقق من سن الأطفال

وأوضحت عبدالناصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، أن هناك توجهاً واضحاً داخل مجلس النواب لوضع آليات دقيقة للتحقق من سن الأطفال المستخدمين لمنصات التواصل الاجتماعي، ومدى توافق استخدامهم للتطبيقات مع القوانين والضوابط المعمول بها.



مخاوف تتعلق بسلامة الأطفال

وأضافت أن منصة «فيسبوك» تحدد سن 13 عاماً كحد أدنى لإنشاء الحسابات، إلا أن الواقع يؤكد أن كثيراً من الأطفال يدخلون إلى المنصة قبل هذا السن، سواء عبر هواتف ذويهم أو بوسائل أخرى، وهو ما يثير مخاوف تتعلق بسلامة الأطفال وحمايتهم من المحتوى غير المناسب.



وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن هناك تجربة واحدة يراقبها العالم حالياً في هذا الملف، وهي التجربة الأسترالية، التي طبقت آليات صارمة للتحقق من أعمار مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، من خلال ربط هذه المنصات بقواعد بيانات حكومية، تتيح التأكد من هوية الطفل وبياناته الرسمية مثل الاسم ورقم الهوية والرقم القومي.

حلول متوازنة تحمي الأطفال

وشددت النائبة مها عبدالناصر على أن هذه الجلسات تستهدف الوصول إلى حلول متوازنة تحمي الأطفال، دون الإضرار بحرية الاستخدام أو التطور التكنولوجي، مؤكدة أن مجلس النواب يسعى للاستفادة من التجارب الدولية الناجحة بما يتناسب مع الواقع المصري.