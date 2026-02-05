قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عضو شعبة السيارات يتوقع دخول موديلات جديدة وتأثر الأسعار بالعملة والفائدة
مريم عبدالعزيز لـ صدى البلد : شعرت بمزيج من الخوف والسعادة أثناء مقابلتي لشيخ الأزهر وكأنني أعرفه منذ سنوات
مصطفى بكري يكشف مفاجآت مهمة عن التعديل الوزاري المرتقب.. البيت الأبيض: ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن إيران| أخبار التوك شو
أقل سعر ذهب اليوم 6-2-2026
الأوراق المطلوبة .. كيفية تقديم تظلم على إيقاف بطاقة التموين 2026
مصدر مقرّب يكشف تفاصيل حادث النائب مجدي مسعود على طريق بنها الحر | خاص
فيديو مضلل | الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سائق وعامل تحويل أموال لضابط مرور بالقليوبية على سبيل الرشوة
العظمى تصل 30 درجة.. أجواء صيفية تقتحم الشتاء غدا والأرصاد تحذر من ظاهرة
حقيقة إيقاف تأشيرات العمرة لشركات السياحة المصرية وتأثيرها على الموسم
إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكل وسيارة ملاكي بالدقهلية
زفاف تحول لمأتم.. مصرع عروسة وإصابة العريس بعد انقلاب سيارة زفافهما في بني مزار بالمنيا
ظاهرة نادرة.. كسوف الشمس 2026 يتزامن مع يوم رؤية هلال رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نواب البرلمان : تحركات مصر للطيران تفتح آفاقًا جديدة للشراكات الإقليمية .. تأهيل الكوادر البشرية قيمة مضافة للدول الشقيقة

مجلس النواب
مجلس النواب
حسن رضوان

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بتحركات شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية نحو توسيع التعاون مع جمهورية غينيا الاستوائية لتفتح آفاقًا جديدة للشراكات الإقليمية في قطاع الطيران، وسط دعم برلماني واسع يؤكد أهمية التعاون المشترك كأداة للتنمية والتكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية.

 

حظيت الزيارة الرسمية التي قام بها وفد شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية إلى مدينة «مالابو» بجمهورية غينيا الاستوائية باهتمام كبير على المستويين الرسمي والإعلامي، باعتبارها خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الفني واللوجيستي في مجال الطيران المدني، ودعم خطط الربط الجوي بين مصر ووسط وغرب القارة الأفريقية.

وفي هذا السياق، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن هذه الزيارة تعكس قوة الدولة المصرية وقدرتها على بناء شراكات استراتيجية حقيقية داخل أفريقيا، مشيرة إلى أن نقل الخبرات المصرية في مجال صيانة الطائرات وتأهيل الكوادر البشرية يمثل قيمة مضافة للدول الشقيقة، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في قطاع الطيران.

وأضافت العسيلي أن التعاون مع غينيا الاستوائية يدعم المصالح المشتركة للطرفين، ويسهم في تنشيط حركة التجارة والسياحة والاستثمار، مؤكدة أن البرلمان يدعم بقوة توجه الدولة نحو تعميق التعاون الأفريقي في القطاعات الحيوية.

من جانبه، قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن التعاون المصري الأفريقي في مجال الطيران يمثل نموذجًا للتكامل الحقيقي القائم على تبادل المصالح والخبرات، وليس مجرد تعاون مؤقت، موضحًا أن توسع مصر للطيران للصيانة داخل القارة يعزز من الثقة في الكفاءات المصرية ويفتح أسواقًا جديدة أمام الشركات الوطنية.

وأشار سمير إلى أن هذا التعاون يسهم في توطين التكنولوجيا، ورفع كفاءة البنية التحتية للطيران في الدول الأفريقية، بما يخدم التنمية المستدامة ويعزز الربط الجوي بين العواصم الأفريقية، مؤكدًا دعم مجلس الشيوخ لمثل هذه الشراكات الاستراتيجية.

وفي السياق ذاته، أكد النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، أن التعاون المشترك في قطاع الطيران يعزز الأمن الاقتصادي لدول القارة، ويدعم حركة النقل الجوي والتجاري، مشددًا على أن مصر تمتلك خبرات فنية وبشرية تؤهلها للعب دور محوري في تطوير صناعة الطيران الأفريقية.

وأوضح الشرقاوي أن الشراكات مع دول مثل غينيا الاستوائية تمثل فرصة حقيقية لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لخدمات الطيران والصيانة وفق أعلى المعايير الدولية.

ويأتي هذا الدعم البرلماني متزامنًا مع توجه الدولة لإعداد مذكرات تفاهم وخطط عمل تنفيذية تشمل إدارة وتشغيل هناجر صيانة الطائرات، وتقديم الدعم الفني والتدريبي، ودراسة فتح خطوط طيران مباشرة، بما يمهد لانطلاقة قوية للتعاون المصري الأفريقي خلال المرحلة المقبلة.

مجلس النواب لشراكات الإقليمية قطاع الطيران لتكامل الاقتصادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

أسعار البانيه

بعد وصول الكيلو لـ250 جنيهًا.. متى تتراجع أسعار البانيه والدواجن؟

مستشفي بني سويف التخصصي

رفضت تعيش معه.. أب ينهى حياة نجلته في بنى سويف

العمالة غير المنتظمة

بمناسبة رمضان.. موعد صرف منحة للعمالة غير المنتظمة والفئات المستحقة

مصطفى بكري

مصطفى بكري يشكف مفاجآت مهمة عن التعديل الوزاري المرتقب

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم 5-2-2025.. تراجع جديد

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. تفاصيل تحسم الجدل الآن

ترشيحاتنا

الفشار

6 طرق صحية لتحضير الفشار فى المنزل .. أيهما أفضل للسكر

طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق

طريقة عمل صينية كوسة بالسجق .. وجبة صحية ومحببة للأطفال

فوائد تناول الأفوكادو

فوائد فاكهة الأفوكادو للقلب والدماغ .. وهل يمكن تناولها يوميًا؟

بالصور

6 طرق صحية لتحضير الفشار فى المنزل .. أيهما أفضل للسكر

الفشار
الفشار
الفشار

طريقة عمل صينية كوسة بالسجق .. وجبة صحية ومحببة للأطفال

طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق
طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق
طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق

فوائد فاكهة الأفوكادو للقلب والدماغ .. وهل يمكن تناولها يوميًا؟

فوائد تناول الأفوكادو
فوائد تناول الأفوكادو
فوائد تناول الأفوكادو

4 أطعمة تعالج الحموضة وتحميك منها .. غير تقليدية

الحموضة
الحموضة
الحموضة

فيديو

إيقاف مسلسل روح off

مش هشيل مشاهد أم جاسر .. بلال صبري يعلن إيقاف مسلسل روح OFF

لميس الحديدي

شيرين عبدالوهاب كانت طوق النجاة .. لميس الحديدي تكشف سر أغنية أنقذتها من السرطان

حميد الشاعري وليجي سي

كان على عيني .. حميد الشاعري يطرح أحدث أغانيه برفقة ليجى سي

هدية أردوغان للسيسي

هدية أردوغان للرئيس السيسي .. مواصفات السيارة الكهربائية "توغ"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد