نواب البرلمان : تحركات مصر للطيران تفتح آفاقًا جديدة للشراكات الإقليمية .. تأهيل الكوادر البشرية قيمة مضافة للدول الشقيقة

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بتحركات شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية نحو توسيع التعاون مع جمهورية غينيا الاستوائية لتفتح آفاقًا جديدة للشراكات الإقليمية في قطاع الطيران، وسط دعم برلماني واسع يؤكد أهمية التعاون المشترك كأداة للتنمية والتكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية.

حظيت الزيارة الرسمية التي قام بها وفد شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية إلى مدينة «مالابو» بجمهورية غينيا الاستوائية باهتمام كبير على المستويين الرسمي والإعلامي، باعتبارها خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الفني واللوجيستي في مجال الطيران المدني، ودعم خطط الربط الجوي بين مصر ووسط وغرب القارة الأفريقية.

وفي هذا السياق، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن هذه الزيارة تعكس قوة الدولة المصرية وقدرتها على بناء شراكات استراتيجية حقيقية داخل أفريقيا، مشيرة إلى أن نقل الخبرات المصرية في مجال صيانة الطائرات وتأهيل الكوادر البشرية يمثل قيمة مضافة للدول الشقيقة، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في قطاع الطيران.

وأضافت العسيلي أن التعاون مع غينيا الاستوائية يدعم المصالح المشتركة للطرفين، ويسهم في تنشيط حركة التجارة والسياحة والاستثمار، مؤكدة أن البرلمان يدعم بقوة توجه الدولة نحو تعميق التعاون الأفريقي في القطاعات الحيوية.

من جانبه، قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن التعاون المصري الأفريقي في مجال الطيران يمثل نموذجًا للتكامل الحقيقي القائم على تبادل المصالح والخبرات، وليس مجرد تعاون مؤقت، موضحًا أن توسع مصر للطيران للصيانة داخل القارة يعزز من الثقة في الكفاءات المصرية ويفتح أسواقًا جديدة أمام الشركات الوطنية.

وأشار سمير إلى أن هذا التعاون يسهم في توطين التكنولوجيا، ورفع كفاءة البنية التحتية للطيران في الدول الأفريقية، بما يخدم التنمية المستدامة ويعزز الربط الجوي بين العواصم الأفريقية، مؤكدًا دعم مجلس الشيوخ لمثل هذه الشراكات الاستراتيجية.

وفي السياق ذاته، أكد النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، أن التعاون المشترك في قطاع الطيران يعزز الأمن الاقتصادي لدول القارة، ويدعم حركة النقل الجوي والتجاري، مشددًا على أن مصر تمتلك خبرات فنية وبشرية تؤهلها للعب دور محوري في تطوير صناعة الطيران الأفريقية.

وأوضح الشرقاوي أن الشراكات مع دول مثل غينيا الاستوائية تمثل فرصة حقيقية لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لخدمات الطيران والصيانة وفق أعلى المعايير الدولية.

ويأتي هذا الدعم البرلماني متزامنًا مع توجه الدولة لإعداد مذكرات تفاهم وخطط عمل تنفيذية تشمل إدارة وتشغيل هناجر صيانة الطائرات، وتقديم الدعم الفني والتدريبي، ودراسة فتح خطوط طيران مباشرة، بما يمهد لانطلاقة قوية للتعاون المصري الأفريقي خلال المرحلة المقبلة.