صدمة في الأهلي بسبب زيزو.. وتوروب في ورطة
دعاء ساعة الإجابة في ثالث جمعة من شعبان.. ادرك أبواب الرزق بـ10 كلمات
مسؤول أمريكي سابق: نزع سلاح حماس شرط أساسي لإعادة إعمار غزة وإرسال قوات الاستقرار
رئيس "مجمع عمال مصر": إفريقيا قارة الفرص الجاهزة.. والاستثمار بوابة التنمية المستدامة
استبعاد من كأس العالم.. منتخب مصر يرد لأول مرة على خبر تهديد إمام عاشور
أمريكا تحث مواطنيها على مغادرة إيران: لا يمكننا ضمان سلامتكم
عبد الله السعيد الأبرز.. الغيابات تضرب الزمالك أمام زيسكو في الكونفدرالية
الأهلي يستعد لتجديد عقد إمام عاشور بعد الأزمة
ترامب: الانتخابات في أمريكا مزورة.. ولن يكون هناك دولة
البنتاجون يطلق منافسة لإنتاج طائرات مسيرة هجومية منخفضة التكلفة
السكة الحديد: واقعة حشرات القطار حدث طارئ
لحق بعروسته.. وفاة عريس المنيا في حادث انقلاب سيارة الزفاف ببني مزار
رياضة

أهلي جدة يفتح خط المفاوضات لضم الشناوي.. صفقة تشعل سوق الميركاتو العربي

رباب الهواري

دخل نادي أهلي جدة السعودي في مفاوضات مع إدارة النادي الأهلي المصري، من أجل بحث إمكانية التعاقد مع الحارس الدولي محمد الشناوي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في صفقة قد تُشعل سوق الميركاتو العربي خلال الأيام المقبلة.

عرض سعودي بقيمة 2 مليون دولار

وبحسب مصادر مطلعة، فإن إدارة أهلي جدة تقدمت بعرض رسمي بلغت قيمته نحو 2 مليون دولار، من أجل الحصول على خدمات الحارس المخضرم البالغ من العمر 37 عامًا، مستهدفةً تدعيم مركز حراسة المرمى بخبرة لاعب اعتاد على الضغوط الكبرى ويمتلك سجلًا مميزًا في البطولات القارية والمحلية.


 

ويأتي هذا التحرك من جانب النادي السعودي في إطار سعيه لتقوية صفوف الفريق بعناصر ذات خبرات كبيرة، خاصة مع اشتداد المنافسة في الدوري السعودي ورغبة النادي في الظهور بشكل أقوى خلال النصف الثاني من الموسم.

موقف الأهلي المصري.. رفض الرد في الوقت الحالي

في المقابل، لم تُبدِ إدارة الأهلي المصري ردًا واضحًا أو حاسمًا على العرض حتى الآن، حيث فضلت التريث وعدم فتح باب النقاش في ملف رحيل الشناوي خلال الفترة الحالية، في ظل ارتباط الفريق بمنافسات حاسمة على المستويين المحلي والقاري.

وأكدت مصادر داخل النادي القاهري أن السبب الرئيسي وراء عدم الرد يعود إلى رغبة الأهلي في الحفاظ على استقرار الفريق، والاحتفاظ بحارس مرماه الأساسي حتى نهاية مشوار الفريق في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية داخل غرفة الملابس
 

الشناوي عنصر أساسي في مشروع الأهلي القاري

ويُعد محمد الشناوي أحد أبرز لاعبي الأهلي خلال السنوات الماضية، حيث لعب دورًا مهمًا في تحقيق العديد من البطولات، سواء على مستوى الدوري المصري أو دوري أبطال أفريقيا، إلى جانب مشاركاته مع منتخب مصر في أكثر من بطولة قارية ودولية.

كما أن خبرته الكبيرة في المباريات الكبرى تمنحه مكانة خاصة داخل الفريق، وهو ما يجعل فكرة رحيله في منتصف الموسم أمرًا بالغ الحساسية بالنسبة للجهاز الفني، خصوصًا في ظل ضغط المباريات وقوة المنافسين على لقب دوري الأبطال.

السيناريو الأقرب.. حسم بعد نهاية دوري الأبطال

وبينما ينتظر أهلي جدة موقفًا رسميًا من إدارة الأهلي المصري، تشير التوقعات إلى أن ملف الصفقة قد يتم تأجيله إلى ما بعد انتهاء مشوار الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، سواء بالوصول إلى الأدوار النهائية أو نهاية البطولة بشكل كامل.

ويبقى مستقبل الشناوي معلقًا بين رغبة النادي السعودي في حسم الصفقة سريعًا، وتمسك الأهلي المصري باستمرار حارسه حتى نهاية الاستحقاق القاري الأهم هذا الموسم


 

الفشار
طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق
فوائد تناول الأفوكادو
الحموضة
