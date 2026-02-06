هاجر الشربوني وياسر جلال في كواليس كلهم بيحبوا مودي

شاركت الفنانة هاجر الشربوني جمهورها مجموعة من الصور من كواليس تصوير مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»، والذي يُعرض ضمن موسم دراما رمضان 2026، حيث ظهرت برفقة النجم ياسر جلال، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين متابعيها.



ونشرت هاجر الصور عبر صفحتها الرسمية على موقع «إنستجرام»، وعلّقت قائلة: «هكون ضيفة معاكم في مسلسل كلهم بيحبوا مودي في رمضان 2026»، في إشارة إلى مشاركتها كضيفة شرف ضمن أحداث العمل.

ويُعد مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» من الأعمال الدرامية التي تراهن على الكوميديا الاجتماعية الهادفة، حيث يناقش عددًا من القضايا الإنسانية في إطار خفيف وبأسلوب كوميدي جذاب، وسط توقعات بتحقيقه صدى واسعًا عند عرضه.



ويشارك في بطولة المسلسل نخبة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: ميرفت أمين، آيتن عامر، ريهام الشناوي، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، مي سليم، جوري بكر، إيمان يوسف، إلى جانب عدد كبير من الفنانين.