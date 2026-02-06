رئيس "مجمع عمال مصر": إفريقيا قارة الفرص الجاهزة.. والاستثمار بوابة التنمية المستدامة

أكد عضو اتحاد الصناعات ورئيس مجلس إدارة مجمع عمال مصر، المهندس هيثم حسين، أن القارة الإفريقية تمثل اليوم أحد أهم مراكز النمو الاقتصادي عالميًا، بما تمتلكه من موارد طبيعية ضخمة، وسوق استهلاكي واعد، وشريحة شبابية تمثل أكثر من 60% من عدد السكان.

جاء ذلك خلال محاضرته بعنوان "الاستثمار في إفريقيا: الفرص وآفاق الشراكات الاستراتيجية" ضمن فعاليات الدورة 62 للصحفيين الأفارقة، التي تُعقد بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأشار حسين إلى أن إفريقيا تمتلك أكثر من 30% من الثروات الطبيعية غير المستغلة عالميًا، إضافة إلى 60% من الأراضي الزراعية الصالحة وغير المستغلة، ما يجعلها ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والطاقة عالميًا، لافتًا إلى تنامي فرص الاستثمار في مجالات الزراعة الذكية، التعدين، الطاقة المتجددة، البنية التحتية، والاقتصاد الرقمي.

وأضاف أن الشراكات الاستراتيجية تمثل المدخل الحقيقي للاستثمار الآمن في إفريقيا، سواء من خلال نماذج التعاون الحكومي أو الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تقليل المخاطر ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات المحلية.

وأوضح رئيس مجمع عمال مصر أن مصر تمثل بوابة طبيعية لإفريقيا، بما تمتلكه من خبرات متراكمة في مشروعات البنية التحتية والطاقة والتدريب، مشددًا على أهمية تعميق التكامل الاقتصادي الإفريقي.

وأكد حسين أن للإعلام الإفريقي دورًا محوريًا في دعم الاستثمار، من خلال تقديم صورة واقعية ومتوازنة عن بيئة الأعمال، وتسليط الضوء على قصص النجاح، معتبرًا أن الصحفي الإفريقي أصبح شريكًا أصيلًا في مسار التنمية، لا مجرد ناقل للخبر.