صدمة في الأهلي بسبب زيزو.. وتوروب في ورطة
دعاء ساعة الإجابة في ثالث جمعة من شعبان.. ادرك أبواب الرزق بـ10 كلمات
مسؤول أمريكي سابق: نزع سلاح حماس شرط أساسي لإعادة إعمار غزة وإرسال قوات الاستقرار
رئيس "مجمع عمال مصر": إفريقيا قارة الفرص الجاهزة.. والاستثمار بوابة التنمية المستدامة
استبعاد من كأس العالم.. منتخب مصر يرد لأول مرة على خبر تهديد إمام عاشور
أمريكا تحث مواطنيها على مغادرة إيران: لا يمكننا ضمان سلامتكم
عبد الله السعيد الأبرز.. الغيابات تضرب الزمالك أمام زيسكو في الكونفدرالية
الأهلي يستعد لتجديد عقد إمام عاشور بعد الأزمة
ترامب: الانتخابات في أمريكا مزورة.. ولن يكون هناك دولة
البنتاجون يطلق منافسة لإنتاج طائرات مسيرة هجومية منخفضة التكلفة
السكة الحديد: واقعة حشرات القطار حدث طارئ
لحق بعروسته.. وفاة عريس المنيا في حادث انقلاب سيارة الزفاف ببني مزار
أخبار البلد

رئيس "مجمع عمال مصر": إفريقيا قارة الفرص الجاهزة.. والاستثمار بوابة التنمية المستدامة

أكد عضو اتحاد الصناعات ورئيس مجلس إدارة مجمع عمال مصر، المهندس هيثم حسين، أن القارة الإفريقية تمثل اليوم أحد أهم مراكز النمو الاقتصادي عالميًا، بما تمتلكه من موارد طبيعية ضخمة، وسوق استهلاكي واعد، وشريحة شبابية تمثل أكثر من 60% من عدد السكان.

جاء ذلك خلال محاضرته بعنوان "الاستثمار في إفريقيا: الفرص وآفاق الشراكات الاستراتيجية" ضمن فعاليات الدورة 62 للصحفيين الأفارقة، التي تُعقد بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأشار حسين إلى أن إفريقيا تمتلك أكثر من 30% من الثروات الطبيعية غير المستغلة عالميًا، إضافة إلى 60% من الأراضي الزراعية الصالحة وغير المستغلة، ما يجعلها ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والطاقة عالميًا، لافتًا إلى تنامي فرص الاستثمار في مجالات الزراعة الذكية، التعدين، الطاقة المتجددة، البنية التحتية، والاقتصاد الرقمي.

وأضاف أن الشراكات الاستراتيجية تمثل المدخل الحقيقي للاستثمار الآمن في إفريقيا، سواء من خلال نماذج التعاون الحكومي أو الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تقليل المخاطر ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات المحلية.

وأوضح رئيس مجمع عمال مصر أن مصر تمثل بوابة طبيعية لإفريقيا، بما تمتلكه من خبرات متراكمة في مشروعات البنية التحتية والطاقة والتدريب، مشددًا على أهمية تعميق التكامل الاقتصادي الإفريقي.

وأكد حسين أن للإعلام الإفريقي دورًا محوريًا في دعم الاستثمار، من خلال تقديم صورة واقعية ومتوازنة عن بيئة الأعمال، وتسليط الضوء على قصص النجاح، معتبرًا أن الصحفي الإفريقي أصبح شريكًا أصيلًا في مسار التنمية، لا مجرد ناقل للخبر.

