طريقة تخزين الكنافة قبل شهر رمضان.. حافظي على جودتها وطعمها

تحرص كثير من ربات البيوت على شراء مستلزمات شهر رمضان المبارك مبكرا، ومن أبرزها الكنافة باعتبارها من الحلويات الأساسية على المائدة الرمضانية.

وللحفاظ على جودة الكنافة وطعمها وقوامها، ينصح باتباع الطريقة الصحيحة في تخزينها قبل حلول الشهر الكريم.

ويفضل تخزين الكنافة وهي نيئة دون تحميص أو إضافة سمن، حيث يتم تفكيكها برفق حتى لا تكون متلاصقة، ثم تقسيمها إلى كميات مناسبة حسب الاستخدام. بعد ذلك توضع كل كمية في أكياس مخصصة للتجميد مع إحكام غلقها جيدا والتخلص من الهواء قدر الإمكان، ثم تحفظ في الفريزر.

وتظل الكنافة صالحة للاستخدام لمدة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، دون أن تفقد مذاقها أو قوامها. وعند الرغبة في استخدامها، تخرج من الفريزر وتترك في درجة حرارة الغرفة لمدة قصيرة حتى تفك تماما، ثم تستخدم مباشرة في إعداد مختلف الوصفات الرمضانية.

وينصح الخبراء بتجنب إعادة تجميد الكنافة مرة أخرى بعد إخراجها، كما يجب إبعادها عن الروائح النفاذة داخل الفريزر، والتأكد من خلوها من أي رطوبة أو تغير في الرائحة قبل استخدامها، حفاظا على سلامة وجودة الطعام.