الأرصاد تحذر: أمطار خفيفة وأتربة عالقة تضرب عدة محافظات

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس بارد في الصباح الباكر دافئ نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تكشف أهم الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال ووسط سيناء قد تمتد ضعيفة جدا إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، إلى جانب أتربة عالقة على بعض المناطق المكشوفة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية . أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة خليج السويس معتدل الى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 25-16

العاصمة الإدارية 26-15

6 اكتوبر 26-15

بنهــــا 25-16

دمنهور 24- 14

وادى النطرون 25-16

كفر الشيخ 24-14

بلطيم 25-13

المنصورة 24-14

الزقازيق 25-16

شبين الكوم 25-14