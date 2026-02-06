مسؤول أمريكي سابق: نزع سلاح حماس شرط أساسي لإعادة إعمار غزة وإرسال قوات الاستقرار

قال توم وارك، نائب مساعد وزير أمن الولايات المتحدة السابق، إن مسألة نزع سلاح حركة حماس تُعد الخطوة الأهم بالنسبة لإسرائيل والولايات المتحدة، وكذلك لعدد من الدول العربية، معتبرًا أنها العامل الرئيسي الذي يعرقل في الوقت الراهن إرسال قوات الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة، ويقف حائلًا دون بدء عملية إعادة الإعمار.

وأضاف وارك، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أي دولة لن تُقدم على تمويل أو تنفيذ مشروعات إعادة إعمار في غزة في ظل احتفاظ حماس بسلاحها، وقدرتها على السيطرة على السلطة، أو امتلاكها القدرة على شن هجمات جديدة ضد إسرائيل، مشيرًا إلى أن هذا الوضع يخلق حالة من عدم اليقين الأمني والسياسي، تجعل أي استثمارات أو جهود إعادة بناء عرضة للانهيار في أي لحظة.

وشدد على أن إسرائيل ستقوم بتدمير ما يتم بناؤه في حال شنت حماس هجمات جديدة، وهو ما يجعل مستقبل الإعمار مرتبطًا بشكل مباشر بسلوك الحركة وقراراتها في المرحلة المقبلة.