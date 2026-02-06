سعر أعلى عيار ذهب اليوم 6-2-2026

ثبت سعر أغلى أعيرة الذهب في مصر وذلك بأول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 6-2-2026 بدون تغيير.

أشهر سعر عيار ذهب

وجاء أكبر سعر عيار ذهب وهو من عيار 24 الأكبر قيمة داخل محلات الصاغة المصرية.

آخر تحديث لسعر عيار 24

وجاء آخر تحديث سجله سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7428 جنيه للبيع و 7485 جنيه للشراء.

الذهب مستقر اليوم

استقرت معظم أعيرة الذهب في مستهل تعاملات اليوم الجمعة داخل محلات الصاغة.

وسجل سعر الذهب استقرارًا بأول تداولات اليوم على مستوي محلات الصاغة المختلفة.

وتراجع سعر الذهب في مصر مع بدء تعاملات مساء أمس الخميس على مستوي محلات الصاغة المصرية .

بلغ متوسط هبوط سعر جرام الذهب نحو 120 جنيه في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية المختلفة.

وفقًا لما اعلنه تحركات الأسواق والتي تضمنت هبوطًا حادًا في سعر الذهب على مدار الأسبوع الماضي بقيمة كسرت حاجز الـ1100 جنيه في المتوسط مستكملًا بذلك معدل هبوطه المتكرر.

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له نحو 6500.

سعر عيار 24

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6500 جنيه للبيع و 6550 جنيه للشراء.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط تداولا بين أعيرة الذهب نحو 5571 جنيه للبيع و 5614 جنيه للشراء.

سعر عيار 14

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4333 جنيه للبيع و 4366 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 52 ألف جنيه للبيع و 52.4 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 4838 دولار للبيع و 4840 دولار للشراء.

الذهب في السوق العالمي

شهدت أسعار الذهب والفضة انخفاضا حادا، اليوم في ظل موجة بيع واسعة النطاق في السوق وارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى خلال أسبوعين تقريبا.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.7 % إلى 4876.12 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 0402 بتوقيت جرينتش، متراجعا عن أعلى مستوى له في نحو أسبوع الذي سجله في وقت سابق من الجلسة.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ‍تسليم أبريل 1.1% إلى 4896.30 دولار للأوقية.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية ‍12.4 ‌% إلى 77.09 دولار للأوقية، فيما كانت الفضة قد سجلت الأسبوع الماضي مستوى قياسيا عند 121.64 دولار.

كما انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 7.7% إلى 2056.64 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2918.80 دولار ⁠في 26 يناير الماضي، وهبط البلاديوم 5 % تقريبا إلى 1689.25 دولار.