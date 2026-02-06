قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه عن مناطق بالدقي والعجوزة لمدة 8 ساعات اليوم
الجيش الأمريكي يهاجم زورق لتهريب المخدرات في المحيط الهادئ
قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة
هل صوم النصف الثاني من شعبان حرام؟.. الأوقاف تحسم الجدل
القصة الكاملة لأزمة البلوجر روح من الشهرة لمحاولة إنهاء حياتها
لن أتنازل عن حقه.. والد الطفل ضحية التخدير يكشف تفاصيل صادمة عن آخر لحظات ابنه
موعد صرف «تكافل وكرامة» عن شهر فبراير بقيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه
سعر أعلى عيار ذهب اليوم 6-2-2026
خرجت من الحبس.. إخلاء سبيل سوزي الأردنية
صدمة في الأهلي بسبب زيزو.. وتوروب في ورطة
دعاء ساعة الإجابة في ثالث جمعة من شعبان.. ادرك أبواب الرزق بـ10 كلمات
أخبار البلد

موعد صرف «تكافل وكرامة» عن شهر فبراير بقيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه

معاشات
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، لموعد صرف مساعدات برنامج «تكافل وكرامة» عن شهر فبراير 2026، لجميع المستحقين في مختلف محافظات الجمهورية.

وتتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي الاستعدادات اللازمة لموعد  صرف مساعدات برنامج "تكافل وكرامة" لضمان انتظام الصرف وسهولة حصول المستفيدين على مستحقاتهم دون معوقات ، وذلك من خلال منافذ الصرف "فروع بنك ناصر الاجتماعي وماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد، وفروع فوري".

وكانت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قد تابعت في وقت سابق صرف الدعم النقدي تحت مظلة برنامج «تكافل وكرامة» عن الشهر  الماضي، والذي استفادت منه نحو 4.7 مليون أسرة، بإجمالي قيمة تجاوزت 4 مليارات جنيه.

الجدير بالذكر أن برنامج «تكافل وكرامة» يقدم دعمًا نقديًا لنحو 4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، بما يقرب من 17 مليون مواطن تقريبًا، وذلك بإجمالي موازنة سنوية تبلغ 54 مليار جنيه، عقب إقرار الزيادة الأخيرة بنسبة 25% التي تم إصدارها وتنفيذها خلال شهر إبريل الماضي، في إطار توسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وزارة التضامن وزارة التضامن الاجتماعي صرف مساعدات تكافل وكرامة المستحقين

