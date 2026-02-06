قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه عن مناطق بالدقي والعجوزة لمدة 8 ساعات اليوم
الجيش الأمريكي يهاجم زورق لتهريب المخدرات في المحيط الهادئ
قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة
هل صوم النصف الثاني من شعبان حرام؟.. الأوقاف تحسم الجدل
القصة الكاملة لأزمة البلوجر روح من الشهرة لمحاولة إنهاء حياتها
لن أتنازل عن حقه.. والد الطفل ضحية التخدير يكشف تفاصيل صادمة عن آخر لحظات ابنه
موعد صرف «تكافل وكرامة» عن شهر فبراير بقيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه
سعر أعلى عيار ذهب اليوم 6-2-2026
خرجت من الحبس.. إخلاء سبيل سوزي الأردنية
صدمة في الأهلي بسبب زيزو.. وتوروب في ورطة
دعاء ساعة الإجابة في ثالث جمعة من شعبان.. ادرك أبواب الرزق بـ10 كلمات
أخبار البلد

دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه عن مناطق بالدقي والعجوزة لمدة 8 ساعات اليوم

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه عن عدد من المناطق وهي: ميت عقبة – العجوزة – الدقي – أحمد عرابي ومتفرعاته، وذلك لمدة 8 ساعات، اعتباراً من الساعة الثامنة مساء غد الجمعة 6 فبراير 2026، وحتى صباح السبت 7 فبراير 2026.

وأرجعت الشركة سبب قطع المياه إلى تنفيذ أعمال تحويل مسار خط مياه شرب قطر 800 مم بناءً على طلب الهيئة القومية للأنفاق نتيجة تعارض الخط مع مسار مونوريل مدينة 6 أكتوبر في المسافة من شارع السودان حتى شارع لبنان.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأشارت محافظة الجيزة إلى قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفي حال طلبها يُرجى الاتصال بالخط الساخن 125 وذلك لحين الانتهاء من الأعمال وعودة ضخ المياه للمواطنين.

الجيزة قطع المياه الدقي العجوزة الهيئة القومية للأنفاق

صناع الخير

صناع الخير توزع نظارات طبية على الحالات المستحقة مجانا ببورسعيد

ندوة مجلة علاء الدين

حسين الزناتي: «يوم بلا شاشات» مبادرة واقعية لإنقاذ النشء من إدمان العالم الرقمي

وزيرة البيئة ومحافظ الدقهلية يتفقدان مصنع معالجة وتدوير المخلفات بسندوب

وزيرة البيئة ومحافظ الدقهلية يتفقدان مصنع معالجة وتدوير المخلفات بسندوب

بالصور

6 طرق صحية لتحضير الفشار فى المنزل .. أيهما أفضل للسكر

طريقة عمل صينية كوسة بالسجق .. وجبة صحية ومحببة للأطفال

فوائد فاكهة الأفوكادو للقلب والدماغ .. وهل يمكن تناولها يوميًا؟

4 أطعمة تعالج الحموضة وتحميك منها .. غير تقليدية

إيقاف مسلسل روح off

مش هشيل مشاهد أم جاسر .. بلال صبري يعلن إيقاف مسلسل روح OFF

لميس الحديدي

شيرين عبدالوهاب كانت طوق النجاة .. لميس الحديدي تكشف سر أغنية أنقذتها من السرطان

حميد الشاعري وليجي سي

كان على عيني .. حميد الشاعري يطرح أحدث أغانيه برفقة ليجى سي

هدية أردوغان للسيسي

هدية أردوغان للرئيس السيسي .. مواصفات السيارة الكهربائية "توغ"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

