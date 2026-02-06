دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه عن مناطق بالدقي والعجوزة لمدة 8 ساعات اليوم

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه عن عدد من المناطق وهي: ميت عقبة – العجوزة – الدقي – أحمد عرابي ومتفرعاته، وذلك لمدة 8 ساعات، اعتباراً من الساعة الثامنة مساء غد الجمعة 6 فبراير 2026، وحتى صباح السبت 7 فبراير 2026.

وأرجعت الشركة سبب قطع المياه إلى تنفيذ أعمال تحويل مسار خط مياه شرب قطر 800 مم بناءً على طلب الهيئة القومية للأنفاق نتيجة تعارض الخط مع مسار مونوريل مدينة 6 أكتوبر في المسافة من شارع السودان حتى شارع لبنان.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأشارت محافظة الجيزة إلى قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفي حال طلبها يُرجى الاتصال بالخط الساخن 125 وذلك لحين الانتهاء من الأعمال وعودة ضخ المياه للمواطنين.