وكيل اتصالات النواب تحذر الفتيات من التليجرام.. فيديو

نبّهت النائبة مها عبدالناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إلى تزايد مخاطر الجرائم الإلكترونية التي تستهدف الفتيات، محذّرة من بعض التطبيقات التي تفتقر للرقابة الفعالة.

وأكدت أن الوقاية تبدأ بالتوعية، داعية الفتيات إلى عدم التهاون مع أي محاولات ابتزاز رقمي، والإبلاغ عنها فورًا، مشددة على أن الصمت يتيح للمعتدين الاستمرار.

وأوضحت خلال لقاء لها لبرنامج “شكل تاني”، عبر فضائية “صدى البلد2”، أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في مراقبة المحتوى على منصات التواصل لا يكشف كل أنماط الإساءة، خاصة تلك التي تتم داخل المجموعات المغلقة.

كما حذّرت من استغلال بعض الجهات لتطبيقات مثل تيليجرام في نشر إعلانات عمل وهمية، تُستخدم لاحقًا في التلاعب بالصور أو الأصوات وابتزاز الضحايا.