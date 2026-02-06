قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وليد الفراج لكريستيانو رونالدو: اللي يزعل يزعل.. ‏المصلحة العامة أولا
ليبيا.. مراسم عزاء سيف الإسلام القذافي بحضور جماهيري وإجراءات أمنية مشددة
تقطيع مقاعد السينما والبصق على الشاشة.. سر غضب الجمهور من فيلم باب الحديد
وصول وزير الخارجية الإيراني إلى عمان لإجراء محادثات مع أمريكا
قوات الاحتلال تقتحم مخيم الأمعري وسط الضفة الغربية
بعثة الزمالك تغادر إلى زامبيا استعدادا لمواجهة زيسكو في الكونفدرالية
الصورة الأولى لعروس المنيا المتوفية بحادث انقلاب سيارة زفافها
موعد صرف مرتبات فبراير 2026 رسميا بعد تقديم الصرف مع بداية رمضان
دعاء ثالث جمعة من شعبان .. كلمات تجبر بخاطرك وتريح قلبك وبالك
قارئة القرآن لصدى البلد: شعرت بالسعادة بمقابلة شيخ الأزهر.. ووعدني بتبني موهبتي
حبه لفاتن حمامة دفعه لمحاولة الانتحـ.ار.. عائلة يوسف شاهين تكشف أسرارا في حياته
الصدارة عندنا بجدارة.. سيراميكا كليوباترا يحتفل باعتلاء قمة الدوري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وكيل اتصالات النواب تحذر الفتيات من التليجرام.. فيديو

محمود محسن

نبّهت النائبة مها عبدالناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إلى تزايد مخاطر الجرائم الإلكترونية التي تستهدف الفتيات، محذّرة من بعض التطبيقات التي تفتقر للرقابة الفعالة.

وأكدت أن الوقاية تبدأ بالتوعية، داعية الفتيات إلى عدم التهاون مع أي محاولات ابتزاز رقمي، والإبلاغ عنها فورًا، مشددة على أن الصمت يتيح للمعتدين الاستمرار.

وأوضحت خلال لقاء لها لبرنامج “شكل تاني”، عبر فضائية “صدى البلد2”، أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في مراقبة المحتوى على منصات التواصل لا يكشف كل أنماط الإساءة، خاصة تلك التي تتم داخل المجموعات المغلقة.

كما حذّرت من استغلال بعض الجهات لتطبيقات مثل تيليجرام في نشر إعلانات عمل وهمية، تُستخدم لاحقًا في التلاعب بالصور أو الأصوات وابتزاز الضحايا.

النائبة مها عبدالناصر الاتصالات مجلس النواب الجرائم الإلكترونية التطبيقات

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

أسعار البانيه

بعد وصول الكيلو لـ250 جنيهًا.. متى تتراجع أسعار البانيه والدواجن؟

مصطفى بكري

مصطفى بكري يشكف مفاجآت مهمة عن التعديل الوزاري المرتقب

العمالة غير المنتظمة

بمناسبة رمضان.. موعد صرف منحة للعمالة غير المنتظمة والفئات المستحقة

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم 5-2-2025.. تراجع جديد

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. تفاصيل تحسم الجدل الآن

بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم

بوابة الأزهر الإلكترونية .. استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم

الامطار

قبل حدوثها بـ 72 ساعة .. الري تضع خطة للتنبؤ بأماكن سقوط السيول

النجمة دينا الشربيني

دينا الشربيني تكشف عن شخصيتها في مسلسل اتنين غيرنا رمضان 2026 .. فيديو

بوستر مسلسل "المصيدة"

رمضان 2026 .. طرح البوستر الرسمي لمسلسل المصيدة

محمد انور

محمد أنور : أسعى دائمًا لتقديم أدوار مختلفة تُظهر قدراتي الحقيقية كممثل

بالصور

6 طرق صحية لتحضير الفشار فى المنزل .. أيهما أفضل للسكر

طريقة عمل صينية كوسة بالسجق .. وجبة صحية ومحببة للأطفال

فوائد فاكهة الأفوكادو للقلب والدماغ .. وهل يمكن تناولها يوميًا؟

4 أطعمة تعالج الحموضة وتحميك منها .. غير تقليدية

إيقاف مسلسل روح off

مش هشيل مشاهد أم جاسر .. بلال صبري يعلن إيقاف مسلسل روح OFF

لميس الحديدي

شيرين عبدالوهاب كانت طوق النجاة .. لميس الحديدي تكشف سر أغنية أنقذتها من السرطان

حميد الشاعري وليجي سي

كان على عيني .. حميد الشاعري يطرح أحدث أغانيه برفقة ليجى سي

هدية أردوغان للسيسي

هدية أردوغان للرئيس السيسي .. مواصفات السيارة الكهربائية "توغ"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

