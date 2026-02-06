رابطة الأندية تحسم أزمة تعارض المواعيد لمباريات الزمالك وبيراميدز

تعكف رابطة الأندية المحترفة علي إيجاد حلول لأزمة تعارض مواعيد دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية مع مباريات بطولة الدوري المصري.

وتتجه النية لدي مسؤولي رابطة الأندية المحترفة إلي إقامة مباراة الزمالك أمام سموحة يوم 11 فبراير الجاري بدلا من يوم 12.

وفي حال صدور قرار من رابطة الأندية المحترفة بهذا الصدد سوف يواجه الزمالك نظيره زيسكو يوم 8 ثم مباراة سموحة يوم 11 ثم مباراة كايزر تشيفز 14 ثم مباراة سيراميكا في الكأس يوم 17 ثم مباراة حرس الحدود يوم 20.

فيما سيتم تقديم مباراة بيراميدز أيصا أمام إنبي في الدوري الممتاز ليوم 11 أيضا بدلا من يوم 12 حتى يكون أمامه ثلاث أيام قبل مواجهة باور ديناموز يوم 14