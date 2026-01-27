خالد الغندور: جلسة بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية لزيادة معسكر المنتخب قبل المونديال

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، عقد جلسة مع أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، خلال الفترة المقبلة، لمناقشة طلب حسام حسن المدير الفني لمتخب مصر، زيادة فترة معسكر الفراعنة قبل كأس العالم 2026.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أبو ريدة سيبحث مع دياب، إيقاف الدوري أطول فترة ممكنة حتى يتمكن حسام حسن، من تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا لكأس العالم.

وتابع، رابطة الأندية أعلنت يوم 30 مايو المقبل موعدا لنهاية الدوري الممتاز، وتبدأ بطولة كأس العالم 11 يونيو المقبل وحتى 19 يوليو، ويبدأ منتخب مصر مشواره في البطولة يوم 15 يونيو أمام بلجيكا.